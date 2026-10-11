La historia de Zaira Nara y Jakob Von Plessen comenzó gracias a una amiga en común que los presentó en 2015. En aquel momento, ella desarrollaba su carrera en Argentina y él llevaba una vida vinculada con África, los safaris y la naturaleza. La distancia marcó los primeros meses de un romance que empezó con largas conversaciones telefónicas antes de que pudieran encontrarse personalmente.

La relación fue creciendo hasta convertirse en un proyecto familiar. En 2016 nació Malaika, su primera hija, y en febrero de 2020 llegó Viggo. Durante esos años, Zaira y Jakob compartieron viajes y una vida cercana a la naturaleza. Aunque circularon versiones sobre una posible boda, nunca llegaron a casarse y mantuvieron su vínculo lejos de algunas formalidades tradicionales.

El momento más complicado llegó en 2021, cuando Jakob quedó mencionado en el escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez. Distintas versiones periodísticas señalaron que el empresario habría acompañado al futbolista durante su encuentro con la actriz en París. También surgieron rumores sobre una supuesta infidelidad con Jimena Buttigliengo, quien negó haber mantenido un romance con él.

Las especulaciones tampoco dejaron afuera a Zaira Nara. Yanina Latorre sostuvo que la modelo habría tenido un acercamiento con Facundo Pieres mientras todavía estaba en pareja, aunque esa versión nunca fue confirmada por Zaira. En septiembre de 2022, después de meses de rumores sobre su situación sentimental, la modelo anunció oficialmente la separación de Jakob.

Tras la ruptura, Zaira comenzó una relación con Facundo Pieres que atravesó distintas etapas hasta finalizar en 2025. También fue vinculada con Nicolás Furtado, Victorio D’Alessandro y el streamer Bauleti, aunque esos rumores no se consolidaron públicamente como romances formales. Mientras tanto, Jakob continuó presente en la crianza de Malaika y Viggo, manteniendo una relación familiar con su expareja.

Con el paso del tiempo, el vínculo entre Zaira Nara y Jakob Von Plessen comenzó a despertar nuevas sospechas de reconciliación. Ambos habían conservado una relación cercana por sus hijos, pero evitaban hablar públicamente de un posible regreso sentimental. La modelo eligió mantener mayor reserva sobre su intimidad después de la exposición que había acompañado su separación.

Finalmente, en octubre de 2026, Nora Colosimo confirmó que su hija había retomado la relación con el empresario. Poco después, Zaira también reconoció la reconciliación durante una transmisión por streaming, sin precisar cuándo volvieron a estar juntos. Así, después de ocho años de relación, cuatro de separación y una historia atravesada por distintas etapas, Zaira y Jakob decidieron apostar nuevamente al amor.