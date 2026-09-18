La defensa de su libertad personal volvió a poner a Sebastián Graviotto bajo la mirada de sus seguidores. Un video suyo esquiando en Bariloche recibió críticas y fue interpretado como una indirecta a Juana Repetto, quien había hablado de sus ausencias y del peso cotidiano de la crianza.

En Nuevo Día, Juana Repetto había descrito cuánto tiempo llevaba su expareja lejos: “Viaja un montón. Ahora hace dos meses y pico está en Bariloche. Vino dos, tres días por un compromiso familiar. Y se volvió a ir. (...) Estando en pareja, yo siempre estuve mucho tiempo sola con los chicos”.

Su planteo también abarcó una desigualdad que considera más extendida: “Esto no tiene que ver específicamente con Sebastián, que son escasos los casos en los que se cría mitad y mitad. Para mí siempre hay mucho más carga para la madre. Aunque estés felizmente casada y orgullosa del padre que elegiste y sientas que es el mejor del mundo”.

Sobre esa dedicación, la actriz profundizó: “Hay algo de la carga mental, del cuerpo... Yo por lo menos me doy un montón de años, le pongo mucho el cuerpo. Entonces, Sebastián esté acá o donde sea que esté laburando”. Así, vinculó su experiencia con un esfuerzo que excede la presencia física de una pareja.

También hubo un reconocimiento de Juana Repetto hacia el vínculo con los chicos: “Cuando Seba está es un amor y los chicos lo adoran. Y les encanta compartir tiempo con él. A mí me encanta que compartan tiempo, y que tengan un vínculo”.

Con esas declaraciones como antecedente, Sebastián Graviotto publicó su reflexión sobre las expectativas familiares: “De chiquito, en el colegio, me enseñaron que había un camino correcto: estudiar, cumplir, hacer las cosas bien, seguir las reglas. También crecí escuchando que algún día tenía que trabajar con mi viejo en la empresa de mi familia. Era el camino lógico. El que ya estaba armado”.

El mensaje de Graviotto avanzó sobre su decisión de apartarse de ese futuro previsto: “Pero siempre sentí que los legados, cuando se convierten en mandatos, también pueden limitar. Y me llevó años entender algo: honrar de dónde venís no significa repetir la vida de quienes vinieron antes que vos”.

Para cerrar, reivindicó sus elecciones: “A veces es todo lo contrario. Es animarte a construir la tuya. Seguir lo que te mueve, aunque no sea lógico para los demás. Aunque te equivoques. Aunque muchas veces no te entiendan”. Sus palabras no mencionaron expresamente a la actriz ni respondieron al reparto de responsabilidades que ella había planteado; ese punto quedó fuera de su reflexión.