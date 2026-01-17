Moria Casán volvió a quedar en el centro de la escena tras referirse públicamente a Julio Iglesias, en un contexto marcado por fuertes denuncias contra el cantante español. Dos mujeres que trabajaron para él en residencias del Caribe lo acusaron de agresiones sexuales, abusos y humillaciones, lo que generó un fuerte impacto en el mundo del espectáculo y reavivó viejos recuerdos.

En una entrevista con TN Central, Moria Casán relató cómo fue su contacto con Julio Iglesias años atrás. Según explicó, el encuentro se dio cuando ella estaba instalada en Chile y recibió una invitación formal para asistir a uno de sus recitales, gestionada a través de la secretaria del artista.

La conductora contó que asistió al show acompañada por Mario Castiglione, su entonces esposo, y que fueron ubicados en una mesa en primera fila del hotel Sheraton. En ese marco, destacó el trato recibido y aseguró que todo se desarrolló con absoluta cordialidad y respeto.

De acuerdo al relato de Moria Casán, Julio Iglesias había manifestado interés en conocerla luego de ver fragmentos del ciclo “Monumental Moria”, que seguía con frecuencia. Esa admiración fue, según explicó, el motivo de la invitación. “Conmigo fue un amor”, resumió la diva.

Al referirse a las graves acusaciones contra Julio Iglesias, Moria Casán adoptó una postura prudente. Señaló que las denuncias deberán ser probadas y reflexionó sobre el fin de la época en la que ciertas figuras eran intocables por su fama o trayectoria.

La actriz también puso el foco en el debate que se genera cuando las denuncias apuntan a íconos consagrados. Para Moria Casán, el éxito no debería ser un blindaje automático frente a acusaciones de este calibre, aunque evitó tomar partido de manera tajante.

Por último, Moria Casán dejó en claro que su testimonio se limita estrictamente a su experiencia personal con Julio Iglesias. “Yo no viví nada extraño, de mi parte no puedo decir nada”, concluyó, marcando distancia entre su vivencia y las denuncias que hoy sacuden al artista.