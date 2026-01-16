La controversia generada por las declaraciones de Luca Martin sobre Chiche Gelblung en Bendita TV sigue dando que hablar. Mientras el público y figuras del medio manifestaron un rechazo generalizado hacia el hijo de Matías Martin y Nancy Dupláa, una voz inesperada salió en su defensa.

Moria Casán, consultada en Intrusos, expresó una visión distinta sobre el asunto. Según ella, no percibió que las palabras de Luca tuvieran un tono gerontofóbico. Explicó que el joven está siendo criticado principalmente por su vínculo familiar: “Lo atacan por ser hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin e hijo del corazón de Pablo Echarri. Le pegan por los padres”.

La conductora resaltó el talento de Luca y defendió la intención detrás de sus comentarios: “El chico es un brillante, lo que quiso decir es que tal vez lo ve en un estado que no es tan saludable como supo verlo, no es que lo atacó por la edad”.

Esta postura contrasta con la interpretación mayoritaria, que entendió las palabras de Luca Martin como una crítica hacia la tercera edad, pero coincide con la explicación que él mismo dio posteriormente.

En una entrevista con Puro Show (ElTrece), Luca Martin reiteró que su comentario fue simplemente una opinión personal y aclaró que siempre lo hace en un tono respetuoso. Sin embargo, sus palabras volvieron a generar polémica cuando afirmó: “Fue un comentario desde mi percepción. Lo dije en tono sano, como siempre que comento algo. Si te ofende, habla más de vos que de mí”.

La defensa de Moria Casán introduce un matiz diferente en esta controversia, poniendo el foco en la intención y el contexto familiar de Luca Martin, mientras el debate sobre sus declaraciones continúa abierto en los medios y entre el público.