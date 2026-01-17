La situación judicial de Morena Rial atraviesa uno de sus momentos más complejos y delicados. Lejos de encontrar una salida favorable, la hija de Jorge Rial volvió a recibir una mala noticia que profundiza su crisis legal y emocional, manteniéndola privada de su libertad y sin beneficios a corto plazo.

Este jueves 16 de enero se conoció que la jueza Andrea Rodríguez Mentasti rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa de Morena Rial, una resolución que complica aún más su panorama y extiende su permanencia en el penal de Magdalena. En su entorno había expectativas de un gesto favorable, pero la respuesta judicial fue contundente.

La información fue revelada por Martín Candalaft en el programa DDM, emitido por América TV, donde explicó los detalles del fallo y los argumentos que no lograron convencer a la magistrada. “Acaba de conocerse un fallo de la jueza Rodríguez Mentasti, otro revés para Morena Rial”, señaló el periodista en vivo.

Según explicó Candalaft, la defensa había desplegado una estrategia doble para intentar modificar la situación procesal. Por un lado, solicitó la prisión domiciliaria, un pedido que ya fue rechazado tanto en primera instancia como por la Cámara, y que ahora se encuentra en manos del tribunal de Casación.

En paralelo, los abogados Marcelo D’Angelo y Martín Leiro avanzaron con un pedido de excarcelación independiente, apoyado en nuevos argumentos. “Queremos la excarcelación, aparte de la domiciliaria”, habría sido el planteo presentado ante la jueza, en un intento por abrir otra vía legal.

Entre los fundamentos, la defensa sostuvo que Morena Rial había recapacitado, que estaba arrepentida de sus actos y que se encontraba realizando un tratamiento psicológico, remarcando que su situación personal sería más favorable fuera del penal.

Sin embargo, la jueza Andrea Rodríguez Mentasti volvió a rechazar el pedido y recordó que la imputada ya había incumplido un beneficio anterior, un punto clave que pesó en la decisión. “Es un nuevo revés para Morena Rial, que no logra ningún beneficio de la Justicia”, concluyó Martín Candalaft.