La disputa judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo con una resolución tomada por la Justicia italiana que favorece la postura de la empresaria. Según comunicó la propia conductora, la decisión permite que sus hijas obtengan la documentación necesaria para regresar a la Argentina sin requerir la autorización del futbolista, en medio de un conflicto que lleva semanas ocupando el centro de la escena.

La noticia se conoció luego de que Wanda Nara utilizara sus redes sociales para informar el resultado de la audiencia. A través de una historia de Instagram, expresó su satisfacción por el fallo y escribió: “La jueza italiana acaba de resolver a favor de mis hijas, no se necesita el consentimiento del padre para tener el pasaporte y volver a la Argentina. Se hizo justicia también en Italia”.

En el mismo mensaje, la empresaria sostuvo que el trámite de los pasaportes podrá completarse únicamente con su firma. Además, volvió a referirse a la desaparición de la documentación de las menores con una frase que no pasó inadvertida: “Tendrán solo la firma de la madre para tener el pasaporte que les ‘robaron’”. El uso de las comillas volvió a alimentar las especulaciones sobre las responsabilidades detrás de ese episodio.

Con evidente alivio, Wanda Nara cerró su publicación con otra frase que rápidamente se viralizó entre sus seguidores. “Pronto volvemos a casa”, escribió junto a la bandera argentina, dejando en claro que su intención es regresar al país con sus hijas apenas finalicen los trámites correspondientes.

La resolución llega después de varios días de tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Horas antes del fallo, la empresaria había manifestado públicamente que el delantero se negaba a firmar la autorización necesaria para que las niñas pudieran salir de Italia y regresar a la Argentina.

Además, la conductora también había cuestionado la intención del futbolista de escolarizar temporalmente a las menores en territorio italiano. Ese desacuerdo se convirtió en uno de los puntos centrales del enfrentamiento legal que ambos mantienen en distintos frentes vinculados a la organización familiar.

Se terminó el conflicto de los pasaportes

De acuerdo con lo informado por Wanda Nara, la decisión adoptada por la jueza italiana autoriza la emisión de los pasaportes sin la firma de Mauro Icardi, un aspecto que, según explicó, destraba el principal obstáculo que impedía concretar el viaje de regreso junto a sus hijas.

Mientras tanto, el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi continúa generando repercusiones tanto en Argentina como en Italia. Aunque el fallo representa un avance para la empresaria, todavía resta conocer si el futbolista responderá públicamente a la resolución o si el enfrentamiento judicial tendrá nuevos capítulos en las próximas semanas.