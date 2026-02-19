El paro general de 24 horas impulsado por la Confederación General del Trabajo (CGT) este jueves 19 de febrero paralizó buena parte del país y abrió un intenso debate en los medios. En A la Barbarossa, el ciclo que se emite por Telefe, el tema ocupó el centro de la escena con opiniones encontradas y momentos de alta tensión.

Desde el arranque, Georgina Barbarossa describió el impacto que se vivía en las calles. “No hay trenes, no hay subtes, hay muy pocos colectivos y hay aviones”, detalló al aire, y enseguida aclaró: “Las compañías aéreas cancelaron sus vuelos”. El panorama reflejaba las complicaciones que enfrentaban miles de trabajadores para trasladarse.

En medio del análisis, una de las panelistas aportó un dato puntual: “Dota está funcionando”, en referencia a la empresa de colectivos que mantuvo parte de su servicio. También señalaron que los autos de aplicación estaban operando, aunque con tarifas más elevadas debido a la alta demanda generada por la medida de fuerza.

El debate subió de tono cuando tomó la palabra Diego Brancatelli, quien defendió abiertamente el paro convocado por la CGT. “Son días en los que hay que aguantar, son 24 horas de un reclamo ante una ley que se va a tratar en el día de hoy, en el Congreso, por parte de diputados”, expresó, marcando su postura frente a la protesta.

Lejos de quedarse ahí, Diego Brancatelli añadió: “La medida de los trabajadores es paro general y cuando hay paro general, no hay nada salvo DOTA que es la empresa de colectivos del Presidente”. Su comentario generó incomodidad en la mesa y abrió la puerta a un fuerte contrapunto con sus compañeras.

Fue entonces cuando intervino Analía Franchín, quien cuestionó la idea de que existiera libertad para elegir ir a trabajar. “No hay libertad de elegir. La persona que quiere ir a trabajar y no tiene un medio de transporte, no tiene la libertad de elegir”, lanzó, marcando una clara diferencia con su colega.

Ante el clima cada vez más tenso, Georgina Barbarossa pidió orden: “Me interesan las opiniones, pero no se superpongan”. Finalmente, dejó una frase que resonó fuerte sobre la crisis laboral: “Yo entiendo lo que dicen. Fíjense lo que pasó ayer en FATE, hay mucha gente que la está pasando mal. Los sindicalistas son todos multimillonarios, pero la gente también la está pasando mal”.