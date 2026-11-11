El actor Stacy Keach, reconocido por sus trabajos en las series Prison Break y Mike Hammer, murió el martes 10 de noviembre a los 85 años como consecuencia de una afección cardíaca. Fue su esposa quien confirmó la noticia a través de un comunicado en el que expresó que "su partida deja un vacío inmenso en nuestras vidas".

Walter Stacy Keach Jr. murió en su casa de Magdalenka, Polonia, rodeado de su familia. Falleció "tras una larga y difícil lucha contra una grave afección cardíaca e insuficiencia cardíaca", indicó su esposa Małgosia Tomassi a través de un comunicado difundido por Variety.

Murió Stacy Keach, actor de Prison Break, a los 85 años

En mayo de 2017, el actor había sufrido un infarto en el escenario del Goodman Theatre de Chicago mientras protagonizaba Pamplona, obra en la que interpretaba a Ernest Hemingway.

El mensaje de su esposa

"Stacy no solo fue un actor legendario, admirado y querido por el público de todo el mundo, sino también mi amado esposo, mi compañero y el corazón de nuestra familia. Su partida deja un vacío inmenso en nuestras vidas. Pero su espíritu extraordinario, su voz inolvidable y el amor que nos brindó con tanta generosidad permanecerán con nosotros para siempre", expresó Tomassi.

Nacido el 2 de junio de 1941 en Savannah, Georgia, Keach siguió los pasos de su padre, el actor Stacy Keach Sr., y construyó una sólida carrera en cine, televisión y teatro.

Fue su papel del detective Mike Hammer en la serie homónima, que protagonizó entre 1984 y 1987, el que le valió una nominación al Globo de Oro. Ganó el premio en 1989 por la serie Hemingway. A lo largo de los años, retomó su personaje en la película Mike Hammer: Murder Takes All (1989) y en la serie Mike Hammer, Private Eye, emitida entre 1997 y 1998.

Su paso por Prison Break

Entre 2005 y 2007, Keach formó parte del elenco de una de las series carcelarias más aclamadas de los últimos años: Prison Break. Ambientada en la Penitenciaría Estatal Fox River, la producción creada por Paul Scheuring sigue a Lincoln Burrows (Dominic Purcell), que cumple una condena por un crimen que no cometió.

Es sentenciado a muerte, pero su hermano menor, Michael Scofield (Wentworth Miller), confía en su inocencia e ideará un plan magistral para que recupere su libertad.

El actor interpretó al alcalde Henry Pope en las primeras dos de las cinco temporadas. Las cinco temporadas se pueden ver en streaming a través de Disney+.

Sus problemas con la justicia

Además de sus trabajos actorales, el estadounidense también fue noticia por sus problemas con la justicia. En 1984 fue arrestado en el aeropuerto de Heathrow de Londres por introducir cocaína en su equipaje.

"Cuando me leyeron la sentencia, sentí como si me hubieran dado una patada en la ingle con tacos de plomo. Fue el peor momento de mi vida", expresó en su libro All in All: An Actor's Life On and Off the Stage, publicado en 2013. Lo sentenciaron a nueve meses, pero solo permaneció seis en la prisión Reading de Inglaterra.

El protagonista de Fat City se mantuvo activo durante los últimos años. Su última participación en una película fue en 2025. Formó parte del elenco de Jay Kelly, una producción de Netflix protagonizada por George Clooney y Adam Sandler y dirigida por Noah Baumbach.