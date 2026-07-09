Golazo de Kyllian Mbappé a los 14 minutos del complemento del partido por los cuartos de final en Boston contra Marruecos alcanzando a Lionel Messi en la tabla de goleadores del Mundial 2026 con 8 tantos cada uno.

El número 10 del subcampeón mundial se sobrepuso al golpe de la definición desperdiciada a los 28 minutos de partido desde el punto penal y recostado sobre la izquierda del ataque arqueó su cuerpo para colar la pelota contra el ángulo opuesto del arquero de los africanos, Bono.

La batalla por el botín de oro no quiere saber nada de gritos desde los doce pasos. El 10 de la Argentina ya lleva desperdiciados dos por esa vía en la presente edición y el francés no aprovechó por primera vez en toda su trayectoria mundialista el primero.

El máximo referente del fútbol francés juega su tercera Copa del Mundo, ya tiene un título y jugó dos finales. Con el grito ante Marruecos llegó a los 18 en su acumulado personal y quedó a dos del capitán del campeón del Mundo, pero que los cosechó en seis presentaciones.

Máximo candidato

Francia está señalado como el máximo candidato al título y a fuerza de goles de Mbappé lo ratifica en cada encuentro. Preocupación en el búnker de los europeos por la saludo de su máxima estrella ya que a los 31 minutos del complemento pidió el cambio por inconvenientes físicos.

Su próxima parada en semifinales será contra el vencedor de España y Bélgica que se presentan este viernes en la ciudad estadounidense de Los Ángeles desde las 16 de la Argentina. Habrá que esperar por el parte de la estrella mundial para saber si está en condiciones de participar del próximo compromiso.