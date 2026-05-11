La histórica disquería y librería Zivals, ubicada en la esquina de Avenida Corrientes y Avenida Callao, inauguró un mural de 195 metros cuadrados creado por el artista Martín Ron, en conmemoración de sus 55 años de trayectoria y como homenaje a Charly García.

El mural está emplazado en la terraza del local, un espacio que desde hace más de cinco décadas forma parte del circuito cultural de la ciudad de Buenos Aires. La obra toma como inspiración la emblemática portada del álbum Clics Modernos, donde se muestra el cruce entre Walker Street y Cortlandt Alley, en Nueva York, lugar donde fue fotografiado el músico.

Mural de Martín Ron en Zivals homenajea a Charly García en Buenos Aires

Intervención artística que fusiona culturas

Esta intervención artística traslada aquella imagen neoyorquina al corazón porteño, generando un diálogo simbólico entre ambas ciudades y fusionando el imaginario del rock nacional con uno de los espacios más representativos de la cultura popular en Buenos Aires.

Desde Zivals explicaron que la propuesta busca convertir la fachada en una pieza con una fuerte impronta urbana, que ahora se suma al paisaje visual del centro porteño. La obra ya se transformó en un nuevo punto de encuentro para los fanáticos de Charly García y los amantes del arte urbano.

El propio Charly García visitó la disquería para respaldar el proyecto antes de que finalizara el mural, lo que aportó un aval especial a esta iniciativa cultural que celebra tanto la historia del local como la figura del músico.