Este 23 de octubre de 2025, Charly García celebra sus 74 años, consolidado como uno de los mayores referentes del rock argentino y la cultura nacional tras más de cinco décadas de trayectoria.

Desde la noche anterior, los fanáticos se congregaron frente a su departamento en una vigilia que ya se ha convertido en una tradición para conmemorar su nacimiento. Durante el día, la radio Mega ambientó la esquina de Coronel Díaz y Santa Fe con vinilos de su obra, y a las 18 horas el DJ Alejandro Pont Lezica seleccionó sus temas favoritos en la librería Yenny–El Ateneo Grand Splendid.

Fiel a su estilo, Charly eligió celebrar en privado junto a sus seres más cercanos, brindando discretamente al filo de la medianoche.

Un 2025 cargado de eventos para Charly García

El 2025 ha sido un año particularmente activo para el músico. Su primera imagen pública fue el 31 de enero en el hotel Faena, donde fue fotografiado con David Lebón mientras renovaba su emblemático departamento en Palermo, luego del lanzamiento en septiembre de 2024 de su álbum "La lógica del escorpión".

En febrero, compartió momentos con viejos amigos como Nito Mestre y sorprendió con una visita a los camarines de Sting en el Movistar Arena, dando inicio a una colaboración que se concretaría meses después.

En mayo, Charly asistió a un concierto de BEAT, la banda liderada por Adrian Belew y Tony Levin, y luego recibió en su casa a Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, a quien entregó manuscritos de sus obras y objetos que pasarán a formar parte de la Caja de las Letras del Cervantes. "Todos los objetos que lego están dedicados con mi firma al Instituto Cervantes", afirmó con voz serena. García Montero destacó que Charly es “uno de los grandes maestros de la música latinoamericana”.

El 15 de mayo volvió al Movistar Arena para presenciar el recital de Chrissie Hynde, líder de The Pretenders, una de sus artistas preferidas.

En julio, se vivió uno de los momentos más emotivos del año con la reunión de Porsuigieco. El 28 de ese mes, Charly, Nito Mestre, León Gieco, Raúl Porchetto y María Rosa Yorio se reencontraron para escuchar la reedición en vinilo de su histórico álbum, impulsada por el INAMU. Gieco calificó el encuentro como “hermoso, cariñoso y lleno de amor”, y testigos relataron que Charly cantó en voz baja con su característico humor y complicidad.

El 19 de agosto, García recibió en persona el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires, durante una ceremonia en la Facultad de Filosofía y Letras. Su breve discurso fue ovacionado: “Gracias a la Universidad por este reconocimiento tan importante. Desde ahora pasaré a llamarme Doctor Charly”. La UBA lo premió por su “inestimable aporte a la música y la cultura nacional”.

El 1 de septiembre, una colaboración inesperada sacudió las redes: Charly García y Sting publicaron un video conjunto en Instagram anunciando un trabajo conjunto. Charly escribió “I’m doing it my way” y Sting respondió con un “Brother” acompañado de un corazón y una Estatua de la Libertad.

Apenas tres días después, el músico se encontró con Lionel Messi tras un partido de la Selección en Buenos Aires. El saludo afectuoso y la foto que posaron juntos se viralizaron rápidamente. Desde su silla de ruedas, Charly le dijo al capitán: “Chau. Dios te bendiga”, gesto que emocionó tanto a Messi como a su esposa, Antonela Roccuzzo.

El 7 de octubre, en La Fábrica, su sala de ensayo convertida en espacio cultural, se celebró el lanzamiento del single “In the City”, fruto de la colaboración con Sting. El evento reunió a figuras como Beto Casella, Mariana Fabbiani, Juana Molina, Fabián Quintiero, Rosario Ortega, Nito Mestre, Trueno y la fotógrafa Nora Lezano. Charly sorprendió con su presencia para compartir el festejo.

Charly García cumple 74 años y brilla en 2025

El tema, una nueva versión de “In the City That Never Sleeps” incluido en el álbum “Kill Gil”, se estrenó el 9 de octubre en plataformas digitales y en vinilo.

Su última aparición pública fue el 14 de octubre en el brindis por el casamiento de David Lebón y Patricia Oviedo en el hotel Madero. Acompañado por su pareja Mecha Iñigo, compartió mesa con artistas como Ricardo Mollo, Pedro Aznar, Sandra Mihanovich, Julia Zenko y Kevin Johansen.