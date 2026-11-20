Lance Broadway, el actor estadounidense que participó en la serie de Marvel "Agents of S.H.I.E.L.D." y en la película "Ataque a la Casa Blanca", murió a los 43 años.

Su cuerpo fue encontrado el martes 17 de noviembre en la escalera de un complejo de departamentos en Dallas, Texas. Las circunstancias de su muerte todavía se investigan y, hasta el momento, no se informó oficialmente la causa.

De las Grandes Ligas a Hollywood

Antes de dedicarse a la actuación, Broadway tuvo una carrera como beisbolista profesional. Fue seleccionado en la primera ronda del draft de 2005 por los Chicago White Sox, equipo con el que debutó en las Grandes Ligas en 2007.

También tuvo un paso por los New York Mets. Disputó 27 partidos en la máxima categoría del béisbol estadounidense entre 2007 y 2009 .

Después de su etapa deportiva, decidió explorar un nuevo camino profesional. En 2010 comenzó a tomar clases de actuación y, según contó años después, descubrió que era una actividad que disfrutaba y decidió continuar formándose.

Su debut en el cine

Su debut cinematográfico llegó en 2013 con "Ataque a la Casa Blanca" (Olympus Has Fallen). Allí interpretó a un agente del Servicio Secreto en la película protagonizada por Gerard Butler.

Al recordar aquella experiencia, Broadway comparó su llegada al set con ingresar al vestuario de las Grandes Ligas junto a deportistas consagrados. Según explicó, sentía que estaba rodeado de profesionales que se habían ganado el reconocimiento y la autoridad dentro de la industria .

Sus participaciones en series

A lo largo de su carrera artística, Broadway formó parte de distintas producciones televisivas. Entre ellas se destacaron "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.", "Lucifer", "Kevin From Work", "Saint George" y "Real Husbands of Hollywood".

También trabajó en el thriller de ciencia ficción "Beyond the Trek", anteriormente conocido como Teleios, donde interpretó al comandante Linden. Su recorrido por la pantalla incluyó participaciones en diferentes géneros, desde la acción hasta la comedia y la ciencia ficción.

Una de sus últimas apariciones en pantalla fue en dos episodios de la serie "Colony", entre 2016 y 2017 .

Su vínculo con el deporte

En paralelo a su actividad artística, Broadway mantuvo su vínculo con el deporte. En los últimos años se desempeñó como entrenador de béisbol juvenil.

Su carrera estuvo marcada por dos caminos distintos: el deporte profesional y la actuación, disciplinas en las que logró desarrollar diferentes etapas de su vida.