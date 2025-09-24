Este miércoles 24 de septiembre marca la llegada a Disney Plus de Marvel Zombies, una de las propuestas más oscuras del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). La serie animada se estrenará con todos sus capítulos disponibles desde el primer día.

Los fans en Latinoamérica y España podrán disfrutar simultáneamente de los cuatro episodios que componen esta producción. La plataforma de streaming oficial de Marvel Studios será el único canal para acceder a esta serie, requiriendo una suscripción activa para su visualización.

La serie estará disponible en múltiples dispositivos, incluyendo smart TVs, computadoras, consolas de videojuegos y dispositivos móviles. Los espectadores podrán elegir entre el audio original en inglés y opciones de doblaje y subtítulos en varios idiomas, entre ellos el español latino.

Con esta estrategia de lanzamiento simultáneo, Disney Plus busca captar rápidamente la atención de los seguidores del MCU que buscan contenidos con un tono más oscuro y diferente a las producciones habituales del universo Marvel.