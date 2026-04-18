El cumpleaños número 86 de Luis Brandoni encuentra al reconocido actor en una situación sensible, marcada por complicaciones de salud que obligaron a frenar su actividad profesional. A pesar del difícil contexto, la fecha no pasó desapercibida y generó una ola de mensajes cargados de afecto.

Una de las voces más cercanas fue la de Soledad Silveyra, su compañera en la obra ¿Quién es quién?, quien utilizó sus redes sociales para dedicarle palabras profundamente emotivas. La actriz compartió imágenes del trabajo compartido y escribió: “Mi querido Beto, hoy es tu cumpleaños. Estoy con vos, acompañándote”.

En ese mismo mensaje, Soledad Silveyra destacó el vínculo que los une dentro y fuera del escenario: “Maestro, sos el mejor compañero que tuve. Gracias por cuidarme, enseñarme y por ser como sos. Te adoro”. Sus palabras reflejaron no solo admiración, sino también el fuerte lazo construido con Luis Brandoni.

El actor debió suspender las funciones en el teatro debido a un accidente doméstico que derivó en un cuadro delicado. Según informó su familia, Luis Brandoni sufrió una caída que le provocó un hematoma subdural, motivo por el cual permanece internado bajo observación médica.

El comunicado oficial llevó tranquilidad al entorno al aclarar detalles del episodio y evitar rumores. “Se encuentra acompañado por profesionales que siguen de cerca su evolución”, señalaron, dejando en claro que el estado del actor requiere cuidados constantes.

En este contexto, sus hijas Micaela Brandoni y Florencia Brandoni, fruto de su relación con Marta Bianchi, permanecen a su lado junto a su pareja Saula Benavente, conformando un círculo íntimo de contención fundamental en este momento.

Por su parte, el productor Carlos Rottemberg también se refirió a la situación, llevando calma frente a versiones erróneas: “No es un ACV como se dijo en un principio, sino un hematoma producto del golpe”. Además, explicó que la recuperación demandará tiempo y seguimiento médico.

La noticia impactó en el ambiente artístico, donde colegas y admiradores de Luis Brandoni se expresaron con mensajes de apoyo. En medio de la preocupación, el saludo de Soledad Silveyra se convirtió en uno de los gestos más significativos, simbolizando el afecto que rodea al actor en este momento.