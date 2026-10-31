Murió Marcela Giorgi, la voz de Radio Mitre que dejó una huella en la radiofonía argentina

La locutora y periodista argentina Marcela Giorgi murió a los 61 años. La noticia fue confirmada por Radio Mitre, emisora en la que desarrolló buena parte de su carrera y donde construyó un vínculo de años con la audiencia y sus compañeros de trabajo.

El fallecimiento fue comunicado al aire por la conductora Adriana Verón, quien expresó la tristeza del equipo por la pérdida de una compañera muy querida.

Nuestra queridísima compañera murió hace minutos. Atravesó un momento difícil de salud, no queríamos que llegue nunca este día", manifestó conmovida.

La muerte de Giorgi representa una pérdida para la radiofonía argentina. Su recorrido profesional incluyó participaciones en La 100 y Radio Mitre, además de trabajos junto a algunas de las figuras más reconocidas del periodismo nacional.

Una carrera construida junto a grandes figuras de la radio

Marcela Giorgi comenzó a trabajar en radio antes de recibirse en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER). Después de sus primeras experiencias en una FM de baja potencia, llegó a FM La 100 y posteriormente a Radio Mitre.

Uno de los ciclos más importantes de su trayectoria fue De 7 a 9, música y noticias, que condujo junto a Mario Portugal. El programa obtuvo dos premios Martín Fierro, un reconocimiento que marcó su recorrido profesional.

A lo largo de los años también compartió micrófonos con periodistas como Magdalena Ruiz Guiñazú, Samuel "Chiche" Gelblung y Santo Biasatti, referentes de distintas generaciones de la radio y la televisión de nuestro país.

En un estudio de radio, su lugar en el mundo, Marcela Giorgi junto al recordado Carlitos Balá - Foto: Archivo

Su lugar en el equipo de Alfredo Leuco

Durante varios años, Giorgi acompañó a Alfredo Leuco en Le doy mi palabra, un espacio que combinaba información política, actualidad, espectáculos y comentarios deportivos.

Su participación tenía una identidad propia. En una entrevista concedida a Diario Popular en 2015, describió su papel en el programa con una comparación futbolera que reflejaba su sentido del humor y su conocimiento del deporte.

Soy la Mascherano en este equipo, y a veces también la Macaya Márquez", había dicho, en alusión a su intervención en los comentarios deportivos y al intercambio con el conductor.

La frase también retrataba una característica de su trabajo: la capacidad de combinar información, análisis y entretenimiento sin perder naturalidad frente al micrófono.

Murió Marcela Giorgi, locutora de Radio Mitre, a los 61 años - Foto: Archivo

Su pasión por Independiente y la última etapa en Radio Mitre

Fanática de Independiente, Giorgi encontraba en el fútbol y la música dos de sus grandes pasiones. Esos intereses también formaron parte de su identidad profesional y de sus intervenciones radiales.

En los últimos años continuó vinculada a Radio Mitre y participó en Sábado tempranísimo, ciclo por el que recibió una nominación a los premios Martín Fierro de Radio 2026, en la categoría Labor en locución femenina.

La distinción reflejó la vigencia de una trayectoria que se había desarrollado durante décadas y que mantuvo su vínculo con la audiencia hasta sus últimos años de actividad.

Una trayectoria reconocida por la radiofonía argentina

La carrera de Marcela Giorgi permite dimensionar el lugar de los locutores dentro de los equipos periodísticos. Aunque muchas veces su trabajo transcurre detrás de la figura principal de un programa, son voces que construyen identidad, continuidad y cercanía con quienes escuchan.

Su paso por ciclos informativos y de actualidad, los reconocimientos obtenidos y el trabajo junto a periodistas de distintas generaciones forman parte de un recorrido que dejó una marca en la radio argentina.

La nominación a los Martín Fierro de Radio 2026, además, constituye uno de los últimos reconocimientos públicos de su carrera.