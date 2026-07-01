El escenario de La Caja Mágica, en Cipolletti, recibirá este viernes y sábado una propuesta teatral singular. Bajo el nombre de Festival Caputo, el actor, director y dramaturgo Juan Manuel Caputo llegará con dos unipersonales que, desde lenguajes muy distintos, buscan interpelar al público a través del humor, la emoción y la reflexión.

Durante una entrevista en La segunda mañana que se transmite por AM550, Caputo explicó que el nombre del festival surgió casi como un juego. "Por una idea muy ocurrente de Jorge, en La Caja Mágica, decidimos ponerle Festival Caputo porque presentamos dos obras en las que participo desde distintos lugares", comentó. En una de ellas actúa y en la otra dirige a su madre, la actriz Mirta Caputo.

El Festival Caputo ofrecerá dos funciones consecutivas con propuestas teatrales de estilos muy diferentes.

La primera propuesta será Apología, una reversión contemporánea del clásico juicio a Sócrates, inspirada en los diálogos de Platón. Según explicó el dramaturgo, la obra forma parte de una trilogía desarrollada junto a la Compañía Nacional de Fósforos y propone una mirada actual sobre la democracia, apelando al humor y a la participación simbólica del público.

"Nos gusta plantear situaciones más que bajar una verdad. En esta obra el público, por momentos, es jurado, por momentos manifestante y por momentos simplemente espectador. La idea es generar preguntas sobre la democracia desde un lenguaje entretenido y sin solemnidad", sostuvo.



La segunda función será Mirta, una biografía no autorizada, un unipersonal protagonizado por la madre del director. La obra mezcla realidad y ficción para reconstruir distintos momentos de la vida de una mujer de 78 años que, tras jubilarse, volvió a dedicarse al teatro.

Las funciones se realizarán viernes y sábado a las 21 en La Caja Mágica de Cipolletti, con entradas anticipadas y promociones disponibles.

Caputo destacó que el proyecto también busca poner en valor el deseo y la creatividad en la adultez. "Mi mamá hizo teatro cuando era joven, después fue docente y al jubilarse decidió volver a actuar. Que hoy esté viajando y haciendo una obra también es una manera de decir que las personas mayores siguen teniendo proyectos, deseos y ganas de hacer cosas", expresó.

Sobre el espíritu de ambas producciones, el director remarcó que, aunque los caminos narrativos son diferentes, comparten un mismo objetivo. "Tratamos de encontrar un equilibrio entre el humor y la reflexión. Queremos que el público se entretenga, pero que también salga haciéndose preguntas", afirmó. Las funciones se realizarán a las 21. El viernes será el turno de Apología y el sábado de Mirta, una biografía no autorizada. Las entradas pueden adquirirse de manera anticipada a través de los canales oficiales de La Caja Mágica, donde además hay promociones disponibles.