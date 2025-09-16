Nacha Guevara sorprendió con una confesión íntima a los 84 años: “Hace mucho que…”

A lo largo de su extensa trayectoria, Nacha Guevara fue noticia por sus espectáculos, por sus opiniones y también por los momentos de rebeldía que marcaron distintas épocas. Sin embargo, pocas veces se permitió abrir una ventana hacia lo más íntimo. A los 84 años, la artista rompió con esa costumbre y dejó frases que sorprendieron a propios y extraños.

La cantante estuvo como invitada en el ciclo de streaming que conduce Ángel de Brito en Bondi Live y, entre risas y complicidad con el conductor, terminó revelando detalles de su vida cotidiana que casi nunca comparte. Uno de los datos que más impactó fue la cantidad de mudanzas que hizo a lo largo de su vida: “Fueron 44 veces”, aseguró, dejando sin palabras al periodista.

De Brito, intrigado por la vitalidad con la que se la sigue viendo, le preguntó cuál era el secreto detrás de su energía. Nacha Guevara no dudó: “Sí, tengo disciplina, pero eso se rompe cuando entro a mi casa”. Ante esa respuesta, Ángel lanzó una broma sobre si se trataba de alguien “crota”. La réplica no tardó: “Peor que crota. Me gusta usar cosas rotas, espantosas, no me reconocerías”.

En medio de esa charla distendida, Nacha soltó otra confesión inesperada: “Hace mucho no uso tacos”. Lejos de ser una decisión pasajera, la actriz lo explicó como parte de un cambio de época: “Después de la pandemia empezó una era que se llama la era de la comodidad, la moda ha cambiado mucho”.

El conductor no ocultó su sorpresa y la definió como una “mina rara”, en el buen sentido, destacando que no suele hablar de lo personal. Nacha Guevara, sin embargo, aprovechó para reflexionar sobre cómo cambiaron los tiempos y lo que significa hoy hablar de intimidad: “Y está bien que así sea. El mundo está perdiendo la intimidad”.

De este modo, la figura que atravesó generaciones con su arte y su personalidad frontal dejó en claro que, a pesar de seguir siendo un ícono, también elige mostrarse como una mujer común, con rutinas y elecciones que rompen con la imagen que muchos tienen de ella.