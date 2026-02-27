La imagen fue simple, pero alcanzó para generar repercusión inmediata. María Belén Ludueña reapareció en redes sociales mostrando su pancita en plena recta final del embarazo y volvió a exponer una etapa que transita con emoción y bajo perfil. Desde que confirmó que espera su primer hijo junto a Jorge Macri, cada publicación adquiere otro peso.

En la foto, la conductora posa frente al espejo con un look fresco y relajado. Pantalón claro, remera suelta y una silueta que ya evidencia seis meses de gestación. La sonrisa acompaña la escena y la frase elegida resume el momento: "Después del reposo sale el sol". El mensaje dejó entrever que no todo fue lineal y que hubo días de cuidado extremo antes de esta postal luminosa.

No es la primera vez que María Belén Ludueña pone en palabras lo que atraviesa. Semanas atrás había confesado: "Sabía que el embarazo me iba a hacer muy feliz, pero no tenía dimensión de cuánto". La frase marcó un antes y un después en su manera de comunicar esta etapa, mucho más introspectiva y enfocada en lo personal que en la exposición mediática.

Con la llegada del tercer trimestre, también compartió otro momento cotidiano desde su balcón: "Un muy buen plan es balconear con bebini. Bienvenido TERCER trimestre, no te tenemos miedo". La naturalidad con la que narra el día a día contrasta con el lugar público que ocupa como esposa del jefe de Gobierno porteño.

Pero no todo fue celebración. María Belén Ludueña también decidió responder a un comentario que cuestionaba su maternidad a los 40 años. El mensaje que recibió decía: "Un poco grandecita para ser madre, pero bueno. Ojala el parto salga bien". Lejos de ignorarlo, eligió exponerlo.

"Les comparto un comentario que me dejaron y quiero mostrarles para generar conciencia. La maternidad es un tema que merece respeto y cuidado. Solo cada mujer sabe el proceso que vivió y nadie tiene por qué opinar con liviandad sobre un tema que para muchas es muy doloroso", escribió. Y agregó: "Estaría bueno que trabajemos como sociedad para que la empatía deje de ser un slogan marketinero y se transforme en un ejercicio cotidiano". Incluso cerró con un mensaje directo: "Eliminaste el comentario, pero un pedido de disculpas hubiera sido más bienvenido. Todos nos podemos equivocar y aprender en el camino".

Hoy, María Belén Ludueña vuelve a mostrarse serena, atravesando el tercer trimestre con entusiasmo. La cuenta regresiva avanza y, esta vez, la imagen habla más que cualquier explicación.