María Belén Ludueña decidió hacer público un comentario que recibió sobre su maternidad y que, según explicó, no puede leerse como una opinión más. En pleno embarazo y a los 39 años, la periodista eligió exponer el mensaje y usarlo para marcar un límite frente a un tipo de discurso que todavía circula con naturalidad en redes sociales.

Desde que confirmó la noticia en noviembre de 2025, María Belén Ludueña comparte parte de ese proceso de manera abierta. Imágenes cotidianas, controles médicos y pequeños momentos ligados a la espera forman parte de su día a día digital, una exposición que ella misma asumió como parte del camino que transita hacia su primer hijo.

Esa visibilidad, sin embargo, también la dejó expuesta a comentarios ajenos. Esta semana, la conductora decidió no dejar pasar uno en particular. El mensaje fue directo y sin filtros: “Un poco grandecita para ser madre. Pero bueno, que el parto salga bien”. En lugar de ignorarlo, optó por compartirlo y explicar por qué ese tipo de frases no son inocuas.

“Este tipo de comentarios para una mujer de casi 40 como yo que va a ser madre NO suman. Detrás de cada mamá hay una historia que merece respeto. Algunas se animan a contarla, otras la guardan para su intimidad. Solo nosotras somos conscientes del camino que recorrimos”, escribió, dejando en claro que detrás de cada maternidad hay recorridos que no siempre se ven.

La respuesta generó un fuerte acompañamiento de sus seguidores, que destacaron la forma en la que decidió abordar el tema. Más allá del mensaje puntual, el planteo abrió un debate que atraviesa a muchas mujeres y que suele quedar oculto detrás de opiniones livianas sobre la edad, los tiempos y las decisiones personales.

Horas más tarde, María Belén Ludueña volvió a expresarse con un mensaje más amplio. “Ser mamá a los 40, para algunos… Les comparto un comentario que me dejaron y quiero mostrarles para generar CONCIENCIA. La maternidad es un tema que merece RESPETO Y CUIDADO. Solo cada mujer sabe el proceso que vivió y nadie tiene por qué opinar con liviandad sobre un tema que para muchas es muy doloroso”.

El cierre fue directo y sin consignas vacías. “Estaría bueno que trabajemos como sociedad para que la EMPATÍA deje de ser un slogan marketinero y se transforme en un ejercicio cotidiano. PD: borraste el comentario pero un pedido de disculpas hubiera sido más bienvenido. Todos nos podemos equivocar y aprender en el camino”.