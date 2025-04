Jorge Macri festejó el fin del cepo, pero dijo que "la guita alcanza menos"

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, celebró la decisión del Gobierno Nacional de levantar el cepo cambiario, pero remarcó que la clase media “la está pasando mal” y aseguró que “la guita alcanza menos”.

"Darle certezas a la economía es muy importante. El acuerdo con el Fondo busca eso, pero más allá de los datos macro, lo que me preocupa hace tiempo es la economía del día a día, ese tejido social de clase media, comerciantes, autónomos, que no está viendo que la economía arranque", denunció jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri en declaraciones a Radio Rivadavia.

“El último mes la inflación fue importante, quebró la tendencia a la baja que venía teniendo, 3,7%, cercana al 4%, pero con mucha inflación en alimentos. Abril parece que arrancó igual”. advirtió.

“Espero que esta buena noticia de la macroeconomía también traiga un poco de bienestar al día a día de la gente, que se estabilice el dólar, que no haya un paso de ese valor de dólar a la inflación, al consumo diario”, planteó tras los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo,.

“Me parece bueno, pero tengo esa expectativa de que se traduzca a lo concreto de mucha clase media la está pasando mal” señaló denunció jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri

Macri denunció que cayeron las ventas en la Ciudad de Buenos Aires, y que “la guita alcance menos". “La recaudación de ingresos brutos ha crecido un poquito interanual en los últimos meses, pero sobre todo por lo que es sector financiero. Cuando vos abrís eso a pequeños comercios, se nota esto mismo que le pasa al comerciante. Están vendiendo poco, y eso me preocupa”, contó.

“La gente lo ve, el laburante lo ve, desde un peluquero a un plomero, a un autónomo, la guita alcanza menos. Esperemos que esta tranquilidad o esta certeza que da este acuerdo se traduzca al día a día de la gente. Ese es mi único deseo, más que preocupación”, aseveró.

Macri criticó a LLA por cerrar listas solos para competir contra el PROP en varios distritos.

Le pegó La Libertad Avanza porque no hay acuerdos

En otro pasaje de la entrevista para el programa "Si Pasa, Pasa", Macri calificó de “incoherente” a la actitud de La Libertad Avanza que, pese al respaldo del PRO al oficialismo en el Congreso, cerrara listas en soledad para competir contra la fuerza amarilla en varios distritos.

“No puedo explicar la incoherencia del otro. Hemos tenido un comportamiento coherente, hemos sido responsables, hemos siempre priorizado el bien del país, de lo que la gente necesitaba”, destacó.

“Ojalá se pueda encontrar un acuerdo porque lo que me preocupa es que, con esta división, le demos aire al kirchnerismo", subrayó además, y se preguntó: “¿Quién ha sido el límite al kirchnerismo en las últimas nueve elecciones en la ciudad? El PRO. De hecho, la que gané fue una elección general compitiendo contra (Leandro) Santoro”.

También, criticó el primer spot del candidato a legislador porteño por LLA, Manuel Adorni, quien aseguró que la administración porteña contrató más empleados a la gestión, y lo acusó de difundir fake news. “Es falso, es mentira, y ellos suelen ser muy rigurosos con el tema de los datos, de la información”, sentenció Macri.

Por su parte, camino a las elecciones porteñas del 18 de mayo, el alcalde subrayó: “Ellos pueden tener ganas de competir en la Ciudad, es su derecho, a mí no me preocupa la competencia, ahora, decir cosas que no son verdad, de alguien que te ha apoyado tanto en lo nacional, es raro”.

“Me parece que el problema no somos nosotros. Porque hoy hay una elección en Santa Fe, y ellos también decidieron no buscar un acuerdo, y en otras, hay 11 elecciones anticipadas en todo el país, y en ninguna la Libertad Avanza encontró un acuerdo con nosotros. Siempre va separado. Entonces, el común denominador son ellos, no nosotros”, insistió.