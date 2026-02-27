La frase apareció sin contexto, pero en el momento justo. Juliana Awada publicó una reflexión en sus redes sociales cuando todavía resonaban los rumores que la vinculaban con el rey Felipe VI de España. No dio entrevistas ni hizo aclaraciones formales. Eligió escribir. Y ese gesto bastó para que el mensaje fuera leído como algo más que una simple cita motivacional.

El texto que compartió Juliana Awada decía: “A solas, cuida tu mente. En grupo, cuida tu postura. Enojado, cuida tus palabras. En los desafíos, cuida tus emociones. En el éxito, cuida tu ego”. La publicación, breve y sin destinatario explícito, fue tomada por distintos programas como una respuesta indirecta a las versiones difundidas días antes.

En La mañana con Moria el tema se instaló rápidamente. Moria Casán, sin rodeos, comentó: “Muy de sobrecito de azúcar”, minimizando el tono del mensaje y dejando en claro que no lo veía como una declaración contundente sino como una frase edulcorada.

El análisis no quedó ahí. Gustavo Méndez planteó una hipótesis distinta: “Esto directamente para mí es para Mauricio Macri”. Según esa lectura, el mensaje no estaría vinculado al monarca español sino al expresidente argentino, reubicando el foco del debate hacia el plano local.

María Fernanda Callejón propuso una interpretación más amplia: “Para quien sea el mensaje me parece que está hablando de lo que hablás vos siempre, Moria, de la priorización absoluta de uno, de cuidarse de las cosas que uno dice, sobre todo después de un divorcio. Los divorcios, las mudanzas, las pérdidas de un ser querido, movilizan”. Su mirada desplazó la discusión hacia un terreno más introspectivo.

El momento más filoso llegó cuando se escuchó otra sentencia en el panel: “Esto lo que está diciendo es ‘Mauricio no boquees tanto’”. La frase condensó la teoría más directa y volvió a encender la polémica en redes sociales.

Mientras tanto, desde el entorno de Juliana Awada negaron cualquier acercamiento sentimental con el rey Felipe VI. No hubo confirmaciones ni desmentidas públicas de su parte. Solo ese posteo que, lejos de cerrar el tema, dejó flotando nuevas interpretaciones en un escenario ya cargado de especulación.