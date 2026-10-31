El accidente que protagonizó Nancy Pazos en la avenida General Paz generó repercusiones y volvió a poner a la periodista en el centro de la escena. Después del episodio, en el que una motocicleta terminó impactando contra el espejo retrovisor de su camioneta, la conductora decidió contar cómo sucedió todo y también respondió a las críticas por las numerosas multas que registra el vehículo.

Durante su programa El amor es más fuerte, que conduce por Radio 10, Pazos reconstruyó los minutos previos al choque. Según relató, había ingresado a la General Paz y quedó ubicada sobre el carril derecho, en medio de una circulación prácticamente detenida. "Cuando ingresé a la General Paz quedé en el carril de la derecha. Veníamos a paso de hombre, literalmente la avenida se quedó como una playa de estacionamiento", explicó.

La periodista contó que, cuando el tránsito comenzó a avanzar, decidió realizar una maniobra para superar a una camioneta que tenía adelante. "Yo tenía distancia con la camioneta de adelante y, cuando empezó a andar todo el tránsito, puse el guiño para pasarlo por la derecha", detalló. También aseguró que suele prestar mucha atención a los espejos por su experiencia manejando durante largos trayectos.

Sin embargo, reconoció que no advirtió la presencia del motociclista. "Soy de utilizar de una manera impresionante los espejos retrovisores, porque soy de manejar en la Panamericana durante miles de kilómetros, y la verdad es que no vi al señor ni nada por el estilo", sostuvo. Luego precisó que circulaba a baja velocidad cuando ocurrió el impacto.

"Ni bien hice ese movimiento, que iría a 20 km, la moto que venía atrás mío me quiso pasar por la derecha y se llevó puesto mi espejo retrovisor con la mano", relató Nancy Pazos. De acuerdo con su versión, el golpe provocó que el conductor perdiera la estabilidad y terminara cayendo sobre el asfalto.

La reacción posterior también fue parte de su testimonio. La conductora aseguró que frenó inmediatamente y descendió de la camioneta para comprobar el estado del hombre. "Las piernas me temblaban, era una situación que vos no sabés si no mataste a alguien", expresó al recordar el momento de angustia que atravesó.

El escándaloso accidente de Nancy Pazos

Pero el accidente no fue el único tema que abordó. Pazos también quedó expuesta por las multas de tránsito acumuladas por el vehículo, una situación que intentó relativizar con una explicación particular: "El vehículo tiene como seis años, es de mi empresa, no lo uso yo sola. Hablaron de las multas, todo el mundo tiene multas", manifestó.

Finalmente, la periodista explicó que varias infracciones corresponden a una etapa laboral anterior, cuando trabajaba en Kuarzo y realizaba un programa para Telefe. "Muchas de esas multas son por estacionar mal en la puerta de Kuarzo, donde hacíamos el programa de Telefe que no nos daba estacionamiento", justificó. Así, además de dar su versión sobre el choque, respondió a los cuestionamientos por las deudas que registra la camioneta.