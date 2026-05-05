La salida de Nazareno Pompei dejó una mezcla de tensión, alivio y burlas en Gran Hermano. El participante fue eliminado por decisión del público en una gala que se estiró hasta el último tramo de la noche y que terminó con una fuerte reacción en redes.

La placa empezó a despejarse de a poco, mientras Santiago del Moro comunicaba quiénes seguían en carrera. Grecia Colmenares fue la primera en salir de peligro, seguida por Luana Fernández y Eduardo Carrera, tres respiros que fueron achicando el margen hasta dejar el desenlace entre dos nombres.

El tramo final quedó en manos de Nazareno Pompei y Danelik, en un mano a mano que mantuvo a la casa expectante. Pasadas las 23.30, el conductor anunció la decisión del público y confirmó que quien debía abandonar el reality era Nazareno, mientras su compañera continuaba dentro de la competencia.

Pero el impacto no quedó solamente en la casa. Apenas se conoció el resultado, las redes sociales se llenaron de memes, comentarios irónicos y festejos de quienes venían siguiendo de cerca su pelea con Pincoya. Muchos usuarios le adjudicaron a ella parte del efecto que terminó empujando su eliminación.

El foco de las burlas estuvo puesto en ese cruce previo, que había dejado a Nazareno Pompei en una posición incómoda frente a parte del público. Los fanáticos de Pincoya aprovecharon la salida para celebrar con imágenes, frases y comparaciones que la mostraban como una de las grandes ganadoras simbólicas de la noche.

También aparecieron memes vinculados a la forma en que reaccionó al enterarse de que Tití lo había votado. Ese dato alimentó otra tanda de chistes, porque expuso una nueva interna dentro del juego y dejó al participante golpeado ahora que fue eliminado y rompió con el aislamiento. Al quedar negado pese a haber sido advertido por un grito del exterior, ahora su rostro quedó en shock y procesando las razones.

Así, la eliminación terminó teniendo una doble lectura: dentro de la casa significó la despedida de un jugador, pero afuera se convirtió en material inmediato para las redes. Entre quienes lo señalaban como una “planta”, quienes celebraban a Pincoya y quienes se reían de su reacción con Tití, Nazareno se fue de Gran Hermano con una despedida cargada de memes.