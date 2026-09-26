La vida de Oscar “El Negro” González Oro estuvo marcada por una extensa trayectoria en la radio, pero también por una historia sentimental que atravesó distintas etapas. El conductor murió este 25 de septiembre a los 74 años en Punta del Este, Uruguay, ciudad que había elegido para instalarse lejos de la exposición y donde pasó sus últimos años.

Uno de los vínculos más importantes fue el que mantuvo con Sergio, su primera pareja masculina conocida públicamente. La relación se extendió durante varios años e incluso llegaron a convivir. En 2018, durante su participación en PH Podemos Hablar, González Oro contó que sus hijos fueron fundamentales para que pudiera vivir su sexualidad con mayor libertad. Ellos conocieron a Sergio y le hicieron saber que aceptaban la relación y que querían verlo feliz.

Aunque con el tiempo dejaron de ser pareja, el vínculo entre ambos se transformó en una amistad muy cercana. “Es mi expareja pero hoy se transformó en mi mejor amigo”, había explicado el conductor. Años después, volvió a referirse a él y fue todavía más contundente al describir la importancia que tenía en su vida: “Es el hombre en el que más confío”.

Durante años, además, Alejandro Cupitó quedó involucrado en un rumor que vinculaba sentimentalmente al locutor con el modelo y actor, conocido por haber sido uno de los “Susanos” de Susana Giménez. Sin embargo, González Oro negó siempre que hubieran mantenido una relación amorosa. Ambos explicaron que tenían un vínculo cercano, mientras el conductor señalaba que había asumido una especie de rol paterno para Cupitó, quien había perdido a su padre cuando era muy pequeño.

En enero de 2026, Cupitó volvió a hablar del tema durante una entrevista con Puro Show y descartó nuevamente que hubiera sido pareja del locutor. También negó que González Oro hubiera intentado seducirlo. Según explicó, se habían conocido alrededor de 2005, cuando él trabajaba en Sunset, y desde entonces habían construido una relación de amistad.

Uno de los romances que sí fue confirmado públicamente fue el que protagonizó junto a Pablo “Tato” Cabrera, periodista uruguayo. En mayo de 2016, González Oro decidió mostrar la relación con una fotografía de ambos dentro de un corazón. Llevaban aproximadamente dos años juntos y compartían vivienda. Tras una crisis y una separación, volvieron a intentarlo en 2018. “Nos dimos otra oportunidad”, había contado entonces el conductor.

A fines de ese año, la relación llegó a su final y poco después apareció Mauro Javier Francisco, conocido como Panchito, actor y productor. El romance comenzó hacia fines de 2018 y se hizo público meses después, cuando González Oro empezó a compartir imágenes y mensajes afectuosos. Incluso viajaron juntos a España y surgieron versiones sobre posibles planes de casamiento. Sin embargo, la pareja terminó en julio de 2019. “Volve Panchito que quiero cagarme de risa como siempre”, había escrito el conductor en una de sus publicaciones.

Ese mismo año, en noviembre, González Oro confirmó su relación con Guillermo Salvador D’Anna, nutricionista y diseñador de moda que había mantenido anteriormente un vínculo con José María Muscari. El romance fue presentado públicamente por el propio conductor a través de sus redes sociales. “Estamos saliendo con Guille, estamos bien y contentos los dos”, había expresado en aquel momento.

Con el paso del tiempo, el conductor se alejó nuevamente de las relaciones formales. En 2022, ya instalado en Punta del Este, aseguró que no tenía pareja desde su llegada a Uruguay y aclaró que su último romance había sido con Panchito. “Mi última pareja fue Pancho, en Buenos Aires”, afirmó. También reconoció que no sabía si quería volver a estar en pareja.

La historia sentimental de El Negro González Oro quedó así atravesada por romances, separaciones, reconciliaciones, amistades profundas y versiones que él mismo se encargó de desmentir. Pero, por encima de todo, su recorrido personal mostró una transformación: con los años, el reconocido locutor decidió hablar cada vez con mayor libertad sobre sus afectos y sobre las personas que ocuparon un lugar importante en su vida.