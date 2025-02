El Negro González Oro se calentó con Luis Majul por relanzar su libro de Lanata: “Estabas esperando muriera”

Oscar González Oro no dudó en manifestar su descontento con Luis Majul tras la reedición de la biografía de Jorge Lanata, publicada pocos días después del fallecimiento del icónico periodista. La decisión de Majul generó controversia en el ambiente mediático, y el reconocido conductor de radio no tardó en expresar su indignación.

El fallecimiento de Jorge Lanata, ocurrido el 30 de diciembre de 2024, conmocionó al mundo del periodismo y dejó un vacío difícil de llenar. Mientras muchos colegas lo homenajearon con respeto, algunos aprovecharon la situación para impulsar sus proyectos personales. En este contexto, Luis Majul anunció la nueva edición del libro sobre Lanata, lo que generó el rechazo de algunos colegas.

En diálogo con "A la Tarde", Oscar González Oro no se guardó su opinión y cuestionó la actitud de Luis Majul. "Ya me había parecido inoportuno cuando lanzó la primera reedición, y Jorge Lanata mismo dijo que no la iba a leer. Ahora, parece que estaba esperando su muerte para sacar otra", expresó con evidente molestia.

uD83DuDCE2 La furia del NEGRO GONZÁLEZ ORO contra LUIS MAJUL



uD83DuDCAC "Me parece inoportuna la reedición de la biografía de Lanata"

uD83DuDCAC "Me pareció perverso y de mal gusto"

uD83DuDCAC "Creo que a Majul le gusta el dinero, pero hay límites"



El periodista fue más allá y calificó la decisión de "perversa y de mal gusto". Consideró que el momento elegido para el lanzamiento no fue adecuado y que hubiera sido más prudente esperar varios meses antes de hacerlo. "No sé, espera seis meses o siete, pero no lo anuncies cuando todavía estamos procesando su partida", agregó.

Además, Oscar González Oro recordó una situación en la que Luis Majul le realizó una entrevista a Lanata en condiciones adversas para él. Según relató, Lanata estaba en un delicado estado de salud y, a pesar de ello, Majul insistió en que asistiera a un parador en la playa en lugar de trasladarse hasta su casa en José Ignacio. "Lo obligó a ir hasta allá, cuando ni siquiera podía trasladarse bien. Hubo que construir rampas de madera para que pudiera moverse en silla de ruedas", recordó con indignación.

El conductor radial también cuestionó los límites éticos en la profesión y aseguró que Majul prioriza el dinero por sobre la consideración humana. "Si sabés que una persona no puede caminar, no la obligués a ir a la playa. Hay un límite en la vida, y esto lo sobrepasó", sentenció.

Las redes sociales tampoco tardaron en reaccionar ante la polémica. Usuarios de distintas plataformas debatieron sobre la actitud de Luis Majul, con opiniones divididas. Mientras algunos justificaban la reedición como un homenaje al legado de Lanata, otros coincidieron con González Oro en que fue una movida de mal gusto y oportunista.

Las palabras de Oscar González Oro reflejan un debate recurrente en el mundo del periodismo: la delgada línea entre el homenaje y la explotación de la imagen póstuma de una figura destacada. Sin dudas, esta polémica seguirá dando de qué hablar en el ambiente mediático.