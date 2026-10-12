La confirmación del ingreso del Papa León XIV al Policlínico Gemelli de Roma para la extirpación de un nódulo pulmonar de tres milímetros de diámetro situó en el centro de la atención pública el diagnóstico y tratamiento de estas formaciones en el aparato respiratorio. Según informes médicos de la Clínica Mayo, un nódulo pulmonar es una pequeña masa de tejido celular que, en la gran mayoría de los casos, corresponde a cicatrices dejadas por infecciones respiratorias pasadas y no presenta sintomatología clínica en sus etapas iniciales. Por este motivo, su hallazgo suele producirse de forma fortuita durante controles preventivos o tomografías computadas realizadas por otras patologías.

A pesar de que más del 90 % de estas lesiones resultan benignas y no requieren más que un seguimiento periódico mediante pruebas de imagen para controlar que no aumenten de tamaño, la indicación de una biopsia o extirpación quirúrgica se reserva para casos específicos. Los profesionales de la salud evalúan criterios como el diámetro de la masa, sus bordes, el ritmo de crecimiento y los antecedentes personales del paciente —como la edad superior a los 50 años o el historial tabáquico y familiar— para determinar el riesgo de malignidad y descartar un cáncer en estadio temprano.

En el caso del Pontífice, la detección temprana del nódulo durante revisiones de rutina llevó al equipo médico a recomendar la intervención preventiva para estudiar la muestra en laboratorio y descartar complicaciones futuras. Los especialistas señalan que las cirugías de nódulos circunscritos de tamaño reducido suelen realizarse mediante procedimientos mínimamente invasivos que permiten una rápida recuperación del paciente, fundamentando el periodo de reposo de una semana anunciado por las autoridades del Vaticano antes de la reanudación formal de las actividades públicas.