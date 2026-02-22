El ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, a través de la secretaría de Cultura, anunció que vuelve a comenzar el ciclo “Música en el Auditorio". La primera fecha ya confimrada será el jueves 26 de febrero a las 21 en el Auditorio de Casa de Gobierno, en la ciudad de Neuquén, con entrada libre y gratuita.

La actividad tendrá lugar en el espacio verde ubicado en el ingreso por Santiago del Estero 350, y marcará el inicio de la temporada 2026 de este ciclo que busca fortalecer el acceso a propuestas culturales de calidad en espacios institucionales.

“Música en el Auditorio” se consolida como una acción para poner en valor la producción artística provincial y generar instancias de encuentro comunitario a través de la música en vivo.

Destacaron que en esta nueva edición, el ciclo cuenta con la conducción y la curaduría artística de Jorge 'Negro' Sosa y Pedro 'Kolor'. La programación se completa con los artistas seleccionados de la Convocatoria 2025, un proceso que garantiza transparencia y una genuina representatividad territorial.

La primera fecha contará con la presentación de Entremes Dúo, formación proveniente de Junín de los Andes, que abrirá la noche con una propuesta íntima que combina arreglos propios y una fuerte impronta patagónica. Luego Classic Jazz 4 -integrado por músicos de Neuquén, Centenario y Cipolletti- ofrecerá un recorrido por los estándares clásicos del género, consolidando el espíritu regional del encuentro.

El ciclo, que cuenta con transmisión en vivo a través de Radio y Televisión del Neuquén (RTN), tendrá continuidad mensual y adelantaron que prevé una fecha especial el 30 de abril, por el Día Internacional del Jazz.