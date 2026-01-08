Nicki Nicole volvió a convertirse en tendencia sin lanzar una canción nueva. La cantante rosarina compartió en sus redes sociales una serie de postales desde la Patagonia, donde se la vio rodeada de montañas, lagos y paisajes nevados, disfrutando de unos días de descanso lejos del ruido mediático. Sin embargo, lo que parecía un simple posteo de vacaciones terminó generando un inesperado revuelo.

Las imágenes, con un perfil relajado y natural, acumularon millones de “likes” y comentarios en cuestión de horas. Los fanáticos celebraron verla conectada con la naturaleza y destacaron su elección de recorrer el sur argentino. Pero, como suele ocurrir con figuras de alto perfil, cada palabra fue analizada al detalle y dio lugar a todo tipo de interpretaciones.

El foco de la polémica estuvo puesto en una frase que acompañó el carrusel de fotos. “Vacaciones en el mejor lugar del mundo: el sur de nuestro país”, escribió Nicki Nicole. Para muchos usuarios, ese comentario no fue casual y rápidamente lo vincularon con otra situación que venía generando críticas y debates en el mundo del espectáculo.

En los últimos días, María Becerra quedó en el centro de la escena por haber elegido Finlandia como destino para pasar el fin de 2025 e inicio de 2026 junto a su pareja, J Rei. Desde allí, la cantante compartió distintos momentos de su viaje, como la experiencia de ver auroras boreales, andar en motos de nieve y disfrutar de una intensa tormenta blanca.

Si bien María Becerra se mostró feliz y entusiasmada, su decisión de vacacionar fuera del país despertó cuestionamientos en redes sociales. Algunos usuarios la criticaron por no elegir Argentina, mientras otros salieron a defenderla y remarcaron su derecho a descansar donde quisiera tras un año cargado de trabajo.

En ese contexto, la publicación de Nicki Nicole en la Patagonia fue leída por muchos como una indirecta. La comparación fue inmediata: mientras una mostraba el “mejor lugar del mundo” dentro del país, la otra celebraba paisajes a más de 13.000 kilómetros de distancia. Así, las redes volvieron a enfrentar a dos de las artistas más populares del momento.

Lejos de alimentar la polémica, Nicki Nicole se mantuvo en silencio y siguió compartiendo imágenes del sur. Sin confirmaciones ni desmentidas, la supuesta indirecta hacia María Becerra quedó en el terreno de las especulaciones, demostrando una vez más cómo cada gesto de estas figuras puede transformarse en tema central del espectáculo.