El tiempo ya era una dificultad para Rocío Robles en MasterChef Celebrity. Tenía 25 minutos para preparar un plato con lenguado y, además, debía respetar un límite para usar las hornallas y la electricidad. Cuando faltaba poco para entregar, un movimiento desafortunado puso en riesgo una parte de la preparación en la que había trabajado.

Casi todo el puré de brócoli terminó en el piso. Era la guarnición que había elegido para acompañar el pescado y, hasta ese momento, estaba conforme con el sabor. La caída la dejó con una cantidad apenas suficiente para decorar el plato, sin tiempo para volver a preparar lo que había perdido.

Rocío Robles se quebró al ver lo que había pasado. Damián Betular se acercó a su estación y ella, entre lágrimas, le explicó cuánto puré se había caído. “Lo tiré todo, tengo ganas de llorar. No me hablen porque quiero llorar y no tengo tiempo”, expresó, apurada por terminar antes de que se agotara el reloj.

La respuesta de Betular la tomó por sorpresa. En lugar de lamentar la pérdida de la guarnición, el chef le señaló que usar menos podía favorecer el resultado: “Te hizo un favor que se te caiga, porque le ibas a poner una barbaridad, te iba a quedar una sopa”. Su observación apuntaba a la cantidad de puré que Rocío pensaba servir junto al lenguado.

La devolución que recibió Rocío Robles tras el accidente

Pese al contratiempo, la participante llegó a presentar su lenguado a la romana. Completó el plato con el puré de brócoli que había logrado conservar, zanahorias grilladas y un alioli de yogur. Lo que minutos antes parecía insuficiente alcanzó para terminar la preparación y llevarla ante los chefs.

Durante la evaluación, Germán Martitegui le indicó que podía mejorar la presentación. El jurado también destacó el sabor y valoró que hubiera conseguido entregar un plato completo después de perder casi toda una de sus guarniciones. La devolución empezó a cambiar el ánimo de una noche que para Rocío Robles había quedado marcada por el accidente.

La sorpresa llegó con la decisión final: el jurado eligió el plato de Rocío Robles como el mejor de la noche y le entregó la medalla de oro. La modelo pasó de pensar que la caída del puré podía arruinar su trabajo a recibir el máximo reconocimiento de la gala.