La tranquilidad de una noche de fiesta se transformó en tema nacional cuando se filtró un video de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña conversando muy de cerca en un boliche. Bastaron apenas unos segundos de imágenes para que en redes sociales comenzaran a circular versiones de pelea, crisis y tensión en la pareja más observada del universo streaming. El rumor creció rápido y puso a todos a analizar cada gesto, cada palabra y cada movimiento.

El clip en cuestión se difundió luego de que Momi Giardina compartiera historias en las que se veía al equipo de LuzuTV disfrutando de la noche. En ese contexto, la cámara captó a Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña abrazados, hablándose al oído. Lejos de gritos o escenas escandalosas, la frase “yo no sabía que estaba ella ahí” fue suficiente para encender las alarmas entre los seguidores.

Como suele ocurrir, las redes sociales se dividieron en bandos. Algunos usuarios aseguraron ver incomodidad en Flor Jazmín Peña, mientras otros apuntaron a una supuesta diferencia de sentimientos dentro de la relación. También aparecieron mensajes defendiendo a la pareja y pidiendo frenar las especulaciones, remarcando que se trataba de una situación sacada de contexto.

La ola de comentarios creció tanto que fue el propio Nico Occhiato quien decidió intervenir. Desde su cuenta de X, respondió con ironía y desdramatizó por completo la situación. Con una frase breve y contundente, dejó en claro que no hubo ningún conflicto real y que todo se trató de una exageración viral.

Días antes, Flor Jazmín Peña ya había hablado públicamente sobre su forma de ser. Reconoció ser intensa, expresiva y temperamental, y explicó que muchas veces esa personalidad puede prestarse a malas interpretaciones. También admitió que suele reaccionar en caliente, aunque luego logra bajar un cambio y relativizar los conflictos.

En más de una oportunidad, la bailarina destacó cómo esa intensidad se equilibra con la calma de Nico Occhiato. Según contó, él mantiene la tranquilidad incluso en situaciones incómodas, algo que a ella le resulta admirable y que fortalece el vínculo entre ambos.

Las muestras de amor tampoco faltan. En el último cumpleaños del conductor, Flor Jazmín Peña le dedicó un extenso y emotivo mensaje en redes sociales, donde expresó su deseo de compartir la vida juntos y agradeció la felicidad que le genera la relación.

Así, el video que prometía escándalo terminó siendo apenas una anécdota más bajo la lupa pública. Mientras las redes buscan conflictos, Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña responden con gestos, complicidad y declaraciones que dejan poco margen para dudar de su presente sentimental.