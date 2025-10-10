Dai Fernández rompió el silencio sobre su romance con Nico Vázquez: “Fue un proceso largo”

Dai Fernández decidió poner fin al silencio en medio de una ola de especulaciones que la involucran sentimentalmente con Nicolás Vázquez. Las versiones comenzaron a circular luego de la separación del actor de su histórica pareja, y cobraron aún más fuerza cuando ella también terminó su relación. La coincidencia de tiempos y la cercanía laboral entre ambos alimentaron comentarios en todos los programas de espectáculos.

La actriz participa junto a Nicolás Vázquez en la exitosa obra “Rocky” en la calle Corrientes, donde comparten escenario cada noche. A pesar de que él aseguró públicamente que está soltero, fue Paula Varela quien aseguró en Intrusos que entre ellos habría algo más que una relación profesional y que pronto podrían oficializarlo. Ese comentario abrió la puerta a un sinfín de especulaciones.

En este contexto, las cámaras de LAM esperaron a ambos a la salida del teatro Lola Membrives para intentar obtener definiciones. Nicolás Vázquez, fiel a su estilo cordial, evitó confirmar o negar, dejando una puerta entreabierta que los cronistas no dejaron pasar. Su actitud generó todavía más expectativa sobre lo que pudiera decir su compañera.

Poco después llegó Dai Fernández, quien con calma habló sobre la creciente atención mediática que la rodea. Aseguró que intenta mantener el equilibrio y enfocarse en su trabajo, dejando claro que su vida personal transita por otro camino. También reconoció que la exposición es parte de esta etapa artística que atraviesa.

Cuando le preguntaron directamente por su vínculo con Nicolás Vázquez, fue categórica al recordar que ambos atravesaron rupturas recientes. “Fue un proceso largo”, expresó, dejando entrever que no todo lo que se ve desde afuera refleja la realidad emocional de cada uno. Según explicó, atravesó tristeza al mismo tiempo que vivía un momento laboral muy intenso.

Sobre las versiones de romance, negó que hubiera algo que oficializar. Incluso cuando el cronista insinuó que su compañero habría dado señales, ella insistió en que no existe nada que confirmar. Su respuesta buscó cortar la especulación, aunque sin sonar confrontativa.

Antes de retirarse, dejó una frase que no pasó desapercibida: si en algún momento hay algo, todos lo sabrán. Esa declaración, lejos de apagar el tema, reavivó el interés del público y de los medios, que siguen atentos a cada gesto.

Mientras tanto, en los programas de espectáculos se multiplican las opiniones. Yanina Latorre reveló que habló con allegados de Nicolás Vázquez y que, por ahora, él se mantiene soltero. Según contó, nadie descartó que en el futuro algo pueda cambiar, aunque todo indica que por el momento ambos prefieren el bajo perfil y la concentración en el proyecto teatral que comparten.