El romance que Nicole Neumann y Facundo Moyano mantuvieron en 2017 volvió a quedar bajo la mirada pública a partir del reciente episodio que involucró al exdiputado y a Candela Arizaga. Consultada sobre la situación judicial, la modelo fue contundente y expuso cuál es el vínculo que conserva actualmente con su expareja.

La relación había comenzado nueve años atrás y se extendió durante unos pocos meses. Aunque ambos intentaron transitar aquella historia con cierto hermetismo, las diferencias y las versiones de crisis terminaron rodeando a la pareja hasta que se confirmó la separación. Desde entonces, cada uno continuó con su vida y no volvieron a mostrarse juntos.

El nombre de Facundo Moyano recuperó protagonismo después del confuso hecho ocurrido junto a Candela Arizaga, que permanece bajo investigación judicial. A raíz de la repercusión, los cronistas de La mañana con Moria quisieron conocer la opinión de Nicole Neumann y saber si había mantenido algún tipo de comunicación con él.

Lejos de involucrarse en el caso, Nicole marcó una distancia absoluta y aclaró que desconoce el presente del dirigente. “No tengo ni idea. Es una persona con la que yo no tengo ni contacto, ni diálogo, ni absolutamente nada hace más de cinco años. No tengo para nada ganas de opinar del tema, no es para nada asunto mío”, expresó frente a las cámaras de El Trece.

Los periodistas intentaron obtener alguna reflexión adicional sobre el episodio, pero la conductora mantuvo su posición y evitó pronunciarse sobre una causa ajena. “Nada. No tengo nada para decir realmente de nada”, respondió. Con esas palabras, descartó cualquier posibilidad de opinar acerca de las circunstancias investigadas o del comportamiento de quien fue su pareja.

La reacción de Nicole Neumann dejó una revelación concreta sobre el presente de aquella relación: no existe contacto ni diálogo entre ambos desde hace más de cinco años. Mientras Facundo Moyano atraviesa las consecuencias judiciales y mediáticas del episodio protagonizado con Candela Arizaga, la modelo eligió mantenerse completamente al margen y dejó en claro que ese capítulo sentimental pertenece definitivamente al pasado.