El caso que involucra a Facundo Moyano y Candela Arizaga sumó un nuevo elemento a partir del relato de vecinos del edificio de Avenida del Libertador. Según la información difundida en Intrusos, antes de que la joven saliera alterada a la calle se habrían escuchado gritos y una amenaza pronunciada por un hombre contra una mujer.

Paula Varela expuso al aire el contenido que habría circulado entre los residentes: “En el chat del edificio, los vecinos dijeron que escucharon gritos, dentro de esos gritos se escuchó ‘HPD te voy a matar’ de un hombre a una mujer”. El testimonio no identifica dentro de la frase a quien la habría pronunciado, aunque fue incorporado a la reconstrucción mediática del episodio.

La situación se hizo pública cuando Candela Arizaga, de 23 años, salió desnuda del inmueble y comenzó a correr por la vía pública en un estado de fuerte alteración. De acuerdo con lo informado en el programa, detrás de ella iba un hombre identificado como Facundo Moyano, hasta que efectivos policiales intervinieron.

La joven recibió asistencia médica después de ser encontrada en la calle pidiendo ayuda. Mauro Szeta reveló qué quedó asentado en la revisión profesional: “Lo único que documentó el médico que la revisó es un pequeño hematoma, golpe en la rodilla, compatible con una caída en la calle y no con un golpe de violencia”.

Ese resultado no permite por sí solo determinar qué ocurrió previamente dentro del edificio ni descarta que hayan existido gritos o amenazas. La Justicia deberá evaluar los testimonios, el llamado que originó la intervención, las imágenes disponibles y las circunstancias en las que ambas personas fueron encontradas para establecer si se produjo algún delito.

Facundo Moyano quedó bajo investigación tras el procedimiento realizado en la vía pública. Al explicar el motivo de la medida adoptada, Szeta señaló: “Por cómo los encontraron, para ver qué delito cometió, si es que lo cometió”. La última parte de la frase remarca que todavía no existe una conclusión judicial sobre su responsabilidad.

El mensaje atribuido a los vecinos incorporó un dato especialmente grave, pero deberá ser corroborado mediante declaraciones formales y otras pruebas. Mientras Candela Arizaga fue atendida por el hematoma registrado en su rodilla, la investigación continuó concentrada en reconstruir qué sucedió dentro del inmueble y quién lanzó la amenaza escuchada antes de la huida.