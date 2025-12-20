El cumpleaños de 15 de Allegra Cubero se transformó en mucho más que una celebración familiar y quedó envuelto en una nueva polémica. Lo que debía ser un momento de unión terminó exponiendo diferencias profundas entre los adultos que rodean a la adolescente. En el centro de la escena quedaron Nicole Neumann y Fabián Cubero, quienes volvieron a mostrar que la armonía entre ellos parece lejana.

Durante varios meses, la organización del festejo parecía encaminada. Según trascendió, Nicole Neumann y Fabián Cubero habían llegado a un acuerdo: ella acompañaría a Allegra Cubero en un viaje especial para celebrar sus 15, mientras que él, junto a Mica Viciconte, se ocuparía de la fiesta tradicional en un salón exclusivo, con todos los detalles clásicos de este tipo de eventos.

Sin embargo, con el correr del tiempo, ese pacto comenzó a mostrar fisuras. Las versiones sobre desacuerdos, silencios incómodos y decisiones unilaterales fueron creciendo hasta que la situación terminó saliendo a la luz. Lo que parecía una división equitativa de roles se transformó en un nuevo foco de conflicto dentro de la ya conocida interna familiar.

En las últimas horas, fue la propia Nicole Neumann quien confirmó que organizará una fiesta de 15 paralela para su hija. La noticia no cayó nada bien del otro lado y generó sorpresa incluso entre quienes seguían de cerca la historia. La decisión implicó un cambio total respecto de lo acordado inicialmente.

En diálogo con Rumis, la modelo dio detalles del festejo que está preparando y se mostró entusiasmada con el proyecto. “Estamos armando una fiesta re linda, estamos con el vestido, con Laurencio Adot, así que ahora tenemos la prueba del vestido y todas las sorpresas”, contó, dejando en claro que el evento ya está en plena marcha.

La mención del reconocido diseñador no pasó desapercibida y reforzó la idea de que se tratará de una celebración cuidada al detalle. Vestido, ambientación y momentos especiales forman parte de una propuesta que apunta a cumplir el sueño de Allegra Cubero, aunque eso implique duplicar festejos y tensar aún más los vínculos familiares.

Mientras tanto, Fabián Cubero y Mica Viciconte continúan con la organización de la fiesta original, sin dar demasiadas declaraciones públicas. El silencio alimenta las versiones y deja entrever que la situación generó malestar, especialmente por la exposición mediática del conflicto.

Así, los 15 de Allegra Cubero quedaron atravesados por decisiones cruzadas, celebraciones múltiples y una interna que parece no tener final. Lo que debería ser un recuerdo feliz para la adolescente hoy también refleja las diferencias que, una vez más, salen a la luz frente a todos.