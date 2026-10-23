Nito Artaza quedó en medio de una polémica por el relato de una mujer que asegura haber sostenido una relación con él desde España mientras el actor presentaba a otra pareja en Buenos Aires. En LAM difundieron conversaciones que ella aportó para respaldar su versión y reconstruyeron una cronología que puso el foco en la supuesta superposición de ambos vínculos.

La mujer fue identificada como María José, es correntina y se comunicó con Pepe Ochoa. Según contó, conoce al humorista desde 2012 y solían verse cuando los dos estaban solteros. En los últimos meses, aseguró, habían decidido darle continuidad al vínculo. Su viaje a España cambió los planes, pero el actor le habría prometido que seguirían juntos a pesar de la distancia.

Por eso, aseguró que la sorprendió ver a Nito Artaza junto a Paula, presentada públicamente como su pareja. En el ciclo también señalaron que la pareja del actor en Buenos Aires no estaba al tanto de esa historia. Para mostrar que entre ellos seguía habiendo intimidad, aportó un intercambio del cumpleaños del artista. “Feliz cumpleaños mi amor”, le escribió. Luego le envió una foto con otro mensaje: “acá te doy el regalo”, en alusión al encuentro que planeaban en España.

Las respuestas atribuidas al actor tenían un tono sexual explícito. En esa conversación se leyó: “¡Qué boquita! ¿Es mía?”. Después apareció otro mensaje que la mujer también le adjudicó: “Me encantaría despatarrarte en la cama y mirarte como gozas. Lo que a vos te dé más placer, me lo decís y te lo hago”.

El viaje de noviembre era otra de las promesas que, según contaron en LAM, sostenía la expectativa de María José: el actor iría a España y conocería a parte de su familia. En el programa remarcaron, además, que la última conversación entre ambos había sido diez días antes, cuando él ya llevaba alrededor de un mes mostrándose con su nueva novia.

Consultado por Carolina Molinari, Nito Artaza negó la versión que lo vinculaba con la mujer instalada en España. La panelista recibió su respuesta en un audio: “¿¡Qué!? ¿Con quién? ¿España? Si yo estoy acá”. Según se relató en el programa, Molinari intentó insistir con la consulta sobre esa relación, pero el humorista dio por terminada la comunicación.