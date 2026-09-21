El Sanatorio Mater Dei difundió este lunes 21 de septiembre un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand, quien permanece internada desde el viernes 18 tras haber presentado un cuadro compatible con neumopatía. La institución informó que la evolución continúa dentro de los parámetros esperados.

De acuerdo con el comunicado firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico del Mater Dei, Mirtha Legrand atraviesa una evolución favorable. "La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado", señala el documento difundido durante la mañana.

El parte médico también confirmó que la conductora continuará bajo seguimiento profesional mientras permanece internada. "Seguirá con el tratamiento específico del cuadro y los controles necesarios", detallaron desde el centro de salud, sin brindar mayores precisiones sobre el diagnóstico ni sobre la duración de la internación.

El nuevo parte médico de Mirtha

Otro de los puntos destacados por el Mater Dei fue el acompañamiento familiar que recibió Mirtha Legrand durante las últimas horas. Según informó la institución, la conductora estuvo junto a sus seres queridos más cercanos, quienes permanecen atentos a su evolución y agradecieron las muestras de afecto.

"Ha recibido la visita de sus familiares más cercanos, quienes agradecen el respeto y cariño transmitidos", expresa el comunicado firmado por Enrique Echagüe. De esta manera, el entorno de la conductora volvió a valorar las muestras de preocupación recibidas desde que trascendió su nueva internación.

La nueva hospitalización de Mirtha Legrand se produjo apenas unos días después de haber recibido el alta médica de una internación anterior. En esta oportunidad, el primer comunicado oficial había indicado que ingresó al Sanatorio Mater Dei por un cuadro compatible con neumopatía y que quedaría bajo estudios, tratamiento y controles correspondientes.

El nuevo parte médico de Mirtha

Mientras continúa el seguimiento médico, el sanatorio también confirmó cuándo habrá una nueva actualización sobre el estado de salud de la conductora. "De no mediar cambios, el miércoles próximo emitiremos un nuevo parte médico", indicaron desde la institución.

Así, por el momento, el último comunicado oficial sobre Mirtha Legrand señala una evolución favorable y la continuidad del tratamiento específico. El próximo parte médico del Mater Dei será difundido el miércoles, siempre que no se produzcan modificaciones en el cuadro de la conductora.