Una noche de arte, comunidad y solidaridad se prepara para este jueves 11 de septiembre con la “Varieté Alegre Rebeldía”, una propuesta que reunirá teatro, música, poesía, acrobacias y una feria de emprendedores y artistas locales. La actividad comenzará a las 21 en Plaza Abierta y tendrá como objetivo reunir fondos para viajar al Encuentro Plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binaries y bisexuales que se realizará en Córdoba.

Paula Aldana, organizadora de la iniciativa, brindó detalles sobre la propuesta en el programa “La noche cae, la radio se enciende” que se transmite por AM550, y destacó la importancia de generar un espacio de encuentro que combine distintas expresiones culturales con el objetivo de reunir los recursos necesarios para el viaje.

Una noche de teatro, música, poesía y arte en Neuquén para reunir fondos y viajar al Encuentro Plurinacional

La jornada contará con distintas expresiones artísticas de la región. En el segmento musical se presentará Ángeles de Pugliese, un trío de punk-rock, además de Yanira, quien ofrecerá un set solista con composiciones propias. La propuesta teatral estará a cargo de Mariana Calcumil, con la interpretación de Canto Nupcial, y Ana Loto, quien realizará una intervención teatral junto a la Payasa Marta.

La poesía también tendrá un lugar destacado durante la noche. Ayelén Penchulef leerá fragmentos de Cordero Guacho-Pvci Wicu Wisa, su último libro, reconocido con un premio de literatura indígena de Argentina. A esto se sumará la participación de Melmacar, con una presentación de acrobacias en suelo.

Además de los espectáculos, el público podrá recorrer una feria instalada en el patio, con la participación de emprendedores y artistas locales. La organización también anunció una mesa gráfica con estampas de regalo y sorteos con distintos premios, como parte de las actividades destinadas a recaudar fondos para el viaje.

Una noche a pura música, teatro y poesía en Neuquén para hacer posible el viaje al Encuentro Plurinacional

El ingreso será a través de un bono contribución de $10.000, que incluye una consumición. La iniciativa busca fortalecer la posibilidad de participar del Encuentro Plurinacional en Córdoba y, al mismo tiempo, generar un espacio de encuentro cultural y comunitario. También quedan lugares disponibles para quienes quieran sumarse al viaje.