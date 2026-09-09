El Gobierno de Neuquén presentó este miércoles “Neuquén Vibra”, un programa provincial destinado a detectar, acompañar y profesionalizar a jóvenes talentos vocales de toda la provincia. La iniciativa recorrerá las siete regiones neuquinas y culminará con una Gran Final Provincial el 28 de noviembre en Zapala.

El lanzamiento estuvo encabezado por el gobernador Rolando Figueroa, junto con la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, y la secretaria de Cultura, María José Rodríguez. El programa está dirigido a artistas emergentes de municipios y comisiones de fomento, que deberán atravesar primero instancias de selección local y luego encuentros regionales.

La propuesta contempla dos categorías —Solista y Grupo— y cinco ejes estéticos: Raíz y Tradición, Urbano, Popular Tropical, Alternativo y Canción. Los ganadores no recibirán un premio económico cerrado, sino un Kit de Impulso Profesional que incluye producción fonográfica, identidad visual, presentaciones y equipamiento técnico personal.

Figueroa pidió potenciar a los talentos neuquinos

Durante la presentación, Rolando Figueroa destacó la importancia de generar oportunidades para que los artistas locales puedan acceder a escenarios de mayor alcance.

“Hay que potenciar a los artistas, los deportistas y los talentos neuquinos”, sostuvo el gobernador, quien también remarcó que la cultura funciona como parte de la identidad de una comunidad.

“Es muy importante para los artistas tener el escenario mayor, poder mostrar lo que hacen. Nosotros necesitamos localmente que surja”, señaló.

Figueroa también adelantó que durante octubre el Gobierno provincial tiene previsto presentar un programa de infraestructura destinado al deporte y la cultura.

El mandatario planteó que el objetivo es avanzar en una transformación que permita poner en valor las expresiones culturales propias de Neuquén, en una provincia atravesada además por la llegada de personas de distintos lugares del país.

Cómo funcionará Neuquén Vibra

El programa se estructura bajo los lineamientos de la Ley de Regionalización de la Provincia del Neuquén.

Cada localidad tendrá su propia instancia de selección. De allí surgirán los representantes que avanzarán a las etapas regionales.

Aunque Neuquén está dividida en siete regiones, el programa contempla seis instancias regionales, debido a que dos regiones fueron agrupadas para la competencia.

Las categorías de participación serán:

Solista

Grupo

Los participantes podrán presentarse dentro de cinco estilos o ejes estéticos:

Raíz y Tradición

Urbano

Popular Tropical

Alternativo

Canción

La propuesta busca así incluir expresiones musicales diferentes y representar la diversidad cultural existente en las distintas regiones de la provincia.

Las fechas y localidades de las instancias regionales

El cronograma presentado durante el lanzamiento establece seis encuentros regionales antes de la definición provincial:

9 de octubre: Cutral Co — Región Comarca Petrolera/Limay.

Cutral Co — Región Comarca Petrolera/Limay. 17 de octubre: Villa La Angostura — Región Lagos del Sur.

Villa La Angostura — Región Lagos del Sur. 24 de octubre: Rincón de los Sauces — Región Vaca Muerta.

Rincón de los Sauces — Región Vaca Muerta. 30 de octubre: Plottier — Región Confluencia.

Plottier — Región Confluencia. 7 de noviembre: Villa Pehuenia — Región del Pehuén.

Villa Pehuenia — Región del Pehuén. 14 de noviembre: Tricao Malal — Región Alto Neuquén.

La competencia finalizará el 28 de noviembre en Zapala, donde se realizará la Gran Final Provincial.

De esta manera, el programa tendrá un recorrido territorial de casi dos meses, con actividades distribuidas entre localidades de distintas zonas de Neuquén.

El premio apunta a profesionalizar a los artistas

Uno de los aspectos diferenciales de Neuquén Vibra es que no habrá premios cerrados en dinero.

El reconocimiento para los ganadores será un Kit de Impulso Profesional, diseñado para mejorar sus posibilidades de desarrollo dentro de la industria musical.

El kit contempla:

Producción fonográfica.

Identidad visual.

Presentaciones.

Equipamiento técnico personal.

La ministra Josefina Codermatz explicó que el objetivo no es solamente determinar quién canta mejor, sino generar herramientas para que los artistas puedan continuar desarrollándose.

“La idea es que las voces de Neuquén sean escuchadas”, sostuvo.

También explicó que los ganadores tendrán la posibilidad de participar en fiestas populares y grandes eventos de la provincia, lo que convierte al certamen en una instancia de acceso a escenarios reales y no solamente en una competencia.

Qué dijo Cultura sobre el objetivo del programa

La secretaria de Cultura, María José Rodríguez, puso el foco en la profesionalización del sector.

Neuquén Vibra, explicó, “no es un ‘popstars’”, sino una iniciativa destinada a profesionalizar, jerarquizar y darle valor al trabajo de cada artista.

En ese sentido, el programa combina tres etapas: detección de nuevos talentos, exposición en escenarios regionales y herramientas profesionales para continuar la carrera artística.

El lanzamiento también contó con la participación de Mateo Rey, cantante, compositor y actor de 19 años oriundo de Plottier.

Rey fue ganador provincial de “Neuquén Late” 2025 y anteriormente abrió un show de Joaquín Martínez, ex participante de La Voz Argentina, frente a más de 500 personas en el Teatro Municipal de Zapala.

El vínculo con las fiestas populares de Neuquén

La iniciativa adquiere particular relevancia dentro de una provincia donde las fiestas populares funcionan como espacios de encuentro, identidad y difusión cultural.

Desde celebraciones vinculadas con las tradiciones del norte neuquino hasta grandes eventos con convocatoria masiva, los escenarios locales constituyen una vidriera para artistas de diferentes generaciones.

En ese esquema, Neuquén Vibra busca conectar a los talentos emergentes con esos espacios.

La propuesta también plantea una diferencia respecto de un concurso musical tradicional: el escenario es parte del premio. Los artistas que avancen podrán sumar experiencia frente al público y acceder a eventos provinciales en los que compartirán cartel con artistas de mayor trayectoria.

Un jurado con referentes de distintas generaciones

La evaluación de las etapas regionales y de la Gran Final estará a cargo de un jurado integrado por referentes de diferentes ramas de la música neuquina.

Formarán parte:

Devra , cantante popular con 20 años de trayectoria y especialista en “Canciones del Mundo”.

, cantante popular con 20 años de trayectoria y especialista en “Canciones del Mundo”. Samanta Juncos , cantante y compositora vinculada a la difusión del folklore argentino.

, cantante y compositora vinculada a la difusión del folklore argentino. Walter Alejandro Cuevas , músico, cantautor y gestor cultural con 40 años de trayectoria.

, músico, cantautor y gestor cultural con 40 años de trayectoria. Israel Matamala , cantante lírico y director del Patagonia Gospel Choir.

, cantante lírico y director del Patagonia Gospel Choir. José Luis Giménez, docente de música y referente del canto melódico regional.

La composición del jurado apunta a combinar distintos estilos, generaciones y experiencias dentro de la escena musical.

¿Cómo participar de Neuquén Vibra?

La primera instancia de participación será definida por cada municipio o comisión de fomento.

Desde allí surgirán los representantes que pasarán a las etapas regionales y, posteriormente, a la Gran Final Provincial.

Las bases y condiciones y la información sobre las convocatorias estarán disponibles a través del Instagram de la Secretaría de Cultura de Neuquén.

Para los artistas interesados, uno de los puntos centrales será conocer cuándo abre la convocatoria en su localidad y cuáles son los requisitos específicos para presentarse.

Una oportunidad para convertir talento en carrera

Neuquén Vibra propone que el descubrimiento de nuevos artistas no termine en una presentación o en un premio puntual.

El recorrido planteado por el Gobierno provincial combina competencia, exposición, formación, producción y acceso a escenarios, cinco elementos que pueden resultar determinantes para artistas que todavía no cuentan con una estructura profesional.

La apuesta también tiene un componente territorial: detectar voces fuera de los grandes centros urbanos y llevarlas hacia escenarios regionales y provinciales.

En una provincia con una agenda cada vez más amplia de fiestas, festivales y eventos culturales, el desafío será que esos talentos puedan transformar una oportunidad puntual en una trayectoria sostenida.

El próximo paso será la convocatoria local

El estado actual del programa es el de inicio formal del recorrido territorial. Las localidades deberán avanzar con sus respectivas convocatorias y selecciones para definir quiénes representarán a cada lugar.

Las primeras instancias regionales comenzarán el 9 de octubre en Cutral Co y continuarán hasta el 14 de noviembre. La definición será el 28 de noviembre en Zapala.

Durante las próximas semanas, el dato más relevante para los artistas será conocer cómo y cuándo se realizará la inscripción en cada localidad, mientras que el seguimiento del programa permitirá saber qué talentos avanzan hacia las instancias regionales y quiénes finalmente llegan a la final provincial.