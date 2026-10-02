Amalia Granata apareció en el hotel donde se aloja Robbie Williams pocas horas antes de su regreso al escenario argentino. La coincidencia reactivó la historia que ambos protagonizaron años atrás y despertó preguntas sobre un reencuentro. Durante su primer show en el Movistar Arena, el cantante lanzó un comentario que pareció alimentar esa sospecha.

La asociación tenía un antecedente conocido. En 2004, cuando el cantante visitó la Argentina, ella lo conoció en Buenos Aires. Ella contó después que estuvieron juntos en el hotel y que tuvieron un encuentro íntimo. Por eso, la posibilidad de que Amalia Granata y el músico coincidieran otra vez en un mismo edificio llamó la atención.

Robbie Williams se presentó el jueves en la primera de las tres fechas previstas en el Movistar Arena. Entre canciones, se dirigió al público y mencionó a una fan de su visita anterior, sin nombrar a Granata: "Perdón por los 20 años que pasaron. ¿Saben que me encontré con una fan con la que me acosté la última vez? No es la que ustedes creen".

El remate cambió el sentido de la anécdota. La historia de 2004 había convertido a Granata en la referencia inmediata para parte del público, pero el propio cantante descartó esa interpretación. Su comentario recuperó aquel episodio mediante una insinuación, mientras dejaba claro que hablaba de otra persona. La frase llegó cuando las imágenes del hotel ya circulaban.

La presencia de la ex diputada en el Faena, en Puerto Madero, tenía una explicación ajena al artista. Había ido al cumpleaños de Mariana Gallego, esposa de Mauricio D’Alessandro, una celebración realizada en el mismo lugar donde Williams se hospeda. Nazarena Di Serio registró su llegada y la coincidencia bastó para reactivar las especulaciones antes del recital.

Con los años, Amalia Granata habló públicamente de aquella noche y su relato pasó a formar parte de los recuerdos de la visita del británico. Esa persistencia explica por qué una frase que no decía su nombre hizo pensar en ella a los asistentes. La aparición en el hotel sumó un elemento reciente a una historia que el público ya conocía.

En su regreso tras dos décadas sin dar un show en el país, Robbie Williams jugó con esa expectativa y la desarmó en el remate. La visita de Amalia Granata al Faena tenía otro motivo y el músico aclaró que hablaba de otra fan. La anécdota volvió a escena, pero los dos episodios del jueves no dan cuenta de un nuevo encuentro entre ellos.