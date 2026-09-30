El Sanatorio Mater Dei dio a conocer este miércoles 30 de septiembre una nueva actualización sobre el estado de salud de Mirtha Legrand, quien continúa internada luego de haber sido ingresada por una neumopatía. El último informe llevó tranquilidad al entorno de la conductora y destacó una evolución favorable.

De acuerdo con el comunicado firmado por el director médico de la institución, Enrique Echagüe, la histórica figura de la televisión argentina atraviesa una evolución positiva. El parte señala que Mirtha Legrand se encuentra “muy bien” y que presenta una “franca mejoría” respecto del cuadro que motivó su internación.

“La Sra. Mirtha Legrand se encuentra muy bien de la neumopatía que motivara su internación, y en franca mejoría”, expresa el documento difundido por el Sanatorio Mater Dei. De esta manera, la información oficial volvió a transmitir tranquilidad acerca de la recuperación de la conductora.

El nuevo parte médico de Mirtha

El informe también precisa que Mirtha Legrand permanece alojada en una habitación común, fuera de un área de cuidados intensivos, y acompañada por sus seres queridos. “Está en una habitación común, acompañada de su familia, quienes agradecen las muestras permanentes de cariño”, comunicaron desde el centro médico.

Además, el Sanatorio Mater Dei informó cuándo está previsto que se conozca una nueva actualización. “De no mediar cambios, el viernes próximo enviaremos un nuevo parte médico”, indicó el comunicado, por lo que el próximo informe oficial está previsto para el viernes 2 de octubre.

La internación de Mirtha Legrand se produjo a raíz de una neumopatía, un término médico que refiere de manera general a distintas enfermedades o afecciones que comprometen los pulmones. Por sí solo, el concepto no permite establecer cuál es la patología pulmonar específica que atraviesa una persona.

El nuevo parte médico de Mirtha

Según la definición de la Real Academia Española, una neumopatía es una “enfermedad de los pulmones”. Dentro de este amplio grupo pueden encontrarse diferentes cuadros respiratorios, entre ellos afecciones como el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la fibrosis pulmonar y la neumonía.

Las causas y manifestaciones de las enfermedades pulmonares pueden variar de acuerdo con cada cuadro y paciente. Entre los síntomas que pueden aparecer en distintas afecciones respiratorias se encuentran la tos, las dificultades para respirar, la respiración acelerada y el cansancio, aunque el parte oficial sobre Mirtha Legrand no especificó una patología pulmonar concreta.