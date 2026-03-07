La periodista China Ansa atraviesa horas de preocupación por un delicado momento familiar. Mientras intenta mantenerse enfocada en su rutina laboral, la conductora decidió compartir con sus seguidores una noticia que la tiene movilizada: su hija India, de apenas dos años, deberá someterse a una operación en los próximos días.

A través de sus redes sociales, China Ansa publicó una tierna imagen en blanco y negro de la pequeña descansando y contó detalles del proceso médico que están atravesando. “India arranca el jardín la próxima semana, ya que estos días estuvimos haciéndole los pre quirúrgicos para la cirugía de amígdalas y adenoides”, explicó con total sinceridad.

En el mismo mensaje, la periodista detalló dónde se realizará la intervención y quiénes estarán a cargo del procedimiento. “La vamos a operar con el equipo de Swiss de la clínica de Olivos/Nordelta”, comentó China Ansa, dejando en claro que están buscando el mejor acompañamiento médico para la salud de su hija.

La publicación generó una enorme reacción entre sus seguidores, quienes no tardaron en enviarle mensajes de apoyo y compartir experiencias similares. Ante esa ola de comentarios, China Ansa se mostró agradecida por el cariño recibido. “Me llegaron muchísimos mensajes de ustedes contándome experiencias de sus niños/as que fueron operados y lo valoro muchísimo. ¡Son de gran ayuda!”, expresó.

Incluso, la conductora aprovechó el contacto con su comunidad para pedir más referencias sobre el equipo médico que estará a cargo de la intervención. “¿Alguien por ahí que conozca al equipo de clínica de Olivos? ¿Otorrino/anestesiólogo/pediatra, etc.? La otorrinolaringóloga de India, opera ahí también”, consultó con la esperanza de sumar tranquilidad en medio de la incertidumbre.

A pesar de la lógica preocupación que implica una cirugía en una niña tan pequeña, China Ansa también destacó algunos aspectos positivos del momento que están viviendo como familia antes del procedimiento. “Gracias a Dios está durmiendo súper bien, la estamos durmiendo 20.30 hs aproximadamente y se levanta 9 am. Sin jardín”, contó sobre la rutina actual de India.

La periodista dejó en claro que la operación es necesaria y que fue una decisión tomada luego de consultar con profesionales. “Pero es un tema de salud, así que avanzamos con la operación”, afirmó China Ansa, demostrando firmeza frente a la situación que atraviesa su hija.

En este difícil momento, la conductora cuenta con el apoyo de su pareja, Diego Mendoza, con quien analizó cada paso del proceso médico. Juntos tomaron la decisión de realizar la intervención para mejorar la calidad de vida de India, confiando en que todo saldrá bien y que pronto podrán dejar atrás este episodio.