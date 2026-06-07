El regreso de Oriana Sabatini al entrenamiento volvió a mostrar cómo atraviesa esta etapa después de convertirse en mamá por primera vez. A tres meses del nacimiento de Gia, la cantante compartió parte de su rutina física y dejó ver una exigencia que sorprendió a sus seguidores. La escena combinó intimidad, disciplina y una recuperación que decidió transitar sin esconder el esfuerzo.

Su presente viene cargado de movimientos. Oriana Sabatini no se alejó por completo de sus actividades después del parto, ya que retomó proyectos laborales, participó en un ciclo de streaming sobre casos policiales junto a Paulo Kablan y también presentó su primera novela en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. En medio de esa agenda, el entrenamiento apareció como otro punto importante de su nueva rutina.

El video que se conoció en redes fue publicado originalmente por su personal trainer y luego replicado por ella. Allí se la pudo ver concentrada, siguiendo cada indicación y pasando por distintos ejercicios de fuerza, cardio y tonificación. La secuencia dejó claro que no se trató de una vuelta liviana al gimnasio, sino de una práctica intensa y organizada.

La entrada en calor comenzó con caminata en cinta, pero rápidamente la rutina subió de intensidad. Oriana Sabatini trabajó con mancuernas sobre los hombros, hizo sentadillas con ritmo sostenido y sumó movimientos que exigían resistencia y control corporal. En cada tramo se la vio enfocada, con gestos de esfuerzo y sin perder la concentración.

Otro bloque estuvo orientado a ejercicios funcionales. La hija de Cathy Fulop y Ova Sabatini realizó estocadas alternadas con las manos juntas a la altura del pecho, una postura que le permitió mantener equilibrio durante la serie. Más tarde pasó al trabajo abdominal sobre una camilla inclinada, con los pies sujetos y la zona media como protagonista del movimiento.

El mayor foco de la rutina estuvo puesto en piernas y glúteos. Entre las imágenes se observó una prensa con peso, ejercicios para aductores y elevaciones de cadera con una mancuerna apoyada sobre la zona baja del abdomen. También realizó trabajos sentada con peso en las piernas, completando un entrenamiento pensado para fortalecer el tren inferior.

La escena dejó ver una faceta muy personal de Oriana Sabatini en plena adaptación a la maternidad. Lejos de mostrar solo el resultado, la cantante expuso el proceso, la exigencia y la constancia detrás de su regreso al gimnasio. Entre proyectos, crianza y actividad física, su nueva etapa quedó marcada por una búsqueda de equilibrio que se construye ejercicio por ejercicio.