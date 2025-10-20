El verdadero motivo por el que Pablo Lescano abandonó Masterchef

El domingo por la noche, en medio de la primera gala de eliminación de MasterChef Celebrity, se vivió un momento que pocos esperaban. Pablo Lescano anunció su salida definitiva del certamen, generando sorpresa tanto en sus compañeros como en el jurado.

Aunque el clima era de tensión por los delantales negros, la noticia no vino de la mano de una eliminación, sino de una decisión tomada por Pablo Lescano. Luego de escuchar la devolución de los jueces, el cantante tomó el micrófono y comunicó que no continuaría en el programa.

Con una mezcla de emoción y sinceridad, explicó que sus compromisos artísticos no le permitían dedicarle el tiempo necesario a la competencia. “Me mandé igual, sin medir lo que implicaba estar acá”, confesó entre aplausos y abrazos de sus colegas. Sus palabras dejaron en claro que su renuncia no se debía a falta de ganas, sino a la imposibilidad de sostener el ritmo.

Lejos de dramatizar, Pablo Lescano se mostró agradecido por la experiencia. Hizo una breve autocrítica sobre no haber dimensionado la exigencia del reality, pero resaltó lo mucho que había disfrutado de cocinar y de compartir con sus compañeros. “Fue como estar en casa, cocinando para los míos”, expresó conmovido.

Sus palabras resonaron fuerte en el estudio. Varios de los participantes no pudieron ocultar la tristeza por su partida, ya que había generado una conexión especial en el grupo. Luis Ventura lo definió en dos palabras: “Un tipazo”. En la misma línea, Susana Roccasalvo confesó que lo extrañarán mucho en las próximas grabaciones.

El momento de su despedida no pasó desapercibido. Fiel a su estilo, el artista dejó un gesto imborrable: le obsequió uno de sus pianos a Wanda Nara y se retiró entonando un canto improvisado que desató ovaciones. Su salida, lejos de ser silenciosa, se transformó en un show cargado de emoción y humor.

El jurado, compuesto por Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular, también aplaudió de pie el gesto y destacaron la humildad con la que se despidió. La escena quedó como uno de los momentos más recordados de la nueva temporada.

Así, la primera gala de eliminación no tuvo expulsados por decisión del jurado, pero sí una baja que dejó huella. El paso de Pablo Lescano por el programa fue corto, aunque alcanzó para mostrar otra faceta de su vida y para dejar claro que su compromiso con la música sigue siendo su prioridad.