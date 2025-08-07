Qué dijo Pablo Lescano luego de la escandalosa suspensión del show de Damas Gratis en Colombia

El concierto de Damas Gratis en Bogotá terminó de la peor manera posible: sin show, con caos en las tribunas y una víctima fatal. La noche que prometía ser una fiesta de cumbia se convirtió en una tragedia, marcada por una violenta pelea entre grupos antagónicos que obligó a suspender el evento minutos antes de que comenzara.

El hecho ocurrió en el Movistar Arena de la capital colombiana, donde cientos de personas ya se encontraban ubicadas cuando estalló el enfrentamiento. La violencia escaló rápidamente y derivó en escenas de terror, con heridos, destrozos y una posterior evacuación del estadio por orden de las autoridades.

Pablo Lescano, líder y alma de Damas Gratis, expresó su tristeza apenas se conoció la noticia de la cancelación. A través de su cuenta de Instagram, compartió un sentido mensaje: “Chau Bogotá, Colombia, me rompiste el corazón”, junto al texto “muy triste por todo lo sucedido”, reflejando el impacto emocional del episodio.

El músico también se hizo eco del dolor de sus fanáticos, quienes manifestaron su desilusión en redes sociales. “Era un sueño poder verte, y por culpa de unos pocos pagamos todos”, escribió un seguidor. Otro, conmovido, agregó: “Muchos estábamos ahí con ganas de escucharte. Perdón por lo que pasó”.

El recital era el cierre de la gira de Damas Gratis por Colombia, y todo indicaba que iba a ser una celebración masiva. Sin embargo, según las imágenes difundidas en redes, barras de diferentes equipos de fútbol comenzaron a pelearse dentro del estadio. Se registraron golpes, agresiones con objetos contundentes y hasta la presencia de armas blancas.

Desde el Movistar Arena emitieron un comunicado confirmando la suspensión por “razones de seguridad”, priorizando la integridad de los asistentes y del equipo técnico. Además, explicaron que la medida se tomó para facilitar el accionar de la policía y retomar el control del lugar.

La violencia no se detuvo ahí. En las afueras del estadio, una persona fue atropellada y perdió la vida. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, repudió lo ocurrido y aseguró que se investigarán las responsabilidades. “La violencia no puede tener espacio en nuestra sociedad”, declaró.

Este trágico episodio dejó un sabor amargo en miles de fans y, especialmente, en Pablo Lescano, que vivió una de las noches más tristes de su carrera.