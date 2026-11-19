La muerte de Marcos Camino, uno de los grandes referentes de Los Palmeras, sigue generando repercusiones. A ocho días de su fallecimiento, su hijo, Marcos Camino Jr., rompió el silencio con un extenso mensaje en sus redes sociales, donde agradeció el apoyo recibido y dejó una advertencia que despertó interrogantes sobre la interna de la reconocida banda santafesina.

El músico, que también forma parte del conjunto, eligió su cuenta de Instagram para expresar cómo atraviesa este difícil momento. “Quiero agradecer de corazón cada mensaje, cada palabra de aliento, cada abrazo y cada muestra de cariño que recibí en estos días tan difíciles”, escribió al comienzo de una publicación cargada de emoción.

Además, reconoció que la cantidad de mensajes que recibió hizo imposible responder personalmente a todos, aunque aseguró que estuvo al tanto de cada muestra de afecto. “Fueron momentos de muchísima tristeza y dolor, y la verdad es que me fue imposible responder a tantos mensajes. Leí y sentí cada uno de ellos. No tengo palabras suficientes para agradecer tanto acompañamiento y tanto afecto”, manifestó.

Explotó el hijo de Marcos Camino

Sin embargo, el fragmento que más llamó la atención llegó cuando hizo referencia a cuestiones que, hasta ahora, había preferido mantener en reserva. “Hay muchas cosas que sé, muchas que callé y otras que durante mucho tiempo elegí no contar. Hoy no es el momento, pero llegará el día en que también voy a hablar como han hablado de mi papá”, lanzó. Sus palabras alimentaron las versiones sobre los enfrentamientos que atravesó el grupo.

En ese contexto, uno de los antecedentes que volvió a quedar bajo la lupa fue el distanciamiento entre Marcos Camino y Rubén “Cacho” Deicas, histórico cantante de Los Palmeras. La salida del vocalista y los desacuerdos económicos y personales que trascendieron públicamente habían dejado expuestas diferencias dentro de la formación. Por ahora, Camino Jr. no brindó detalles sobre los episodios a los que hizo referencia.

Explotó el hijo de Marcos Camino

Más allá de las declaraciones que dejaron abierta la posibilidad de futuras revelaciones, el hijo del acordeonista también fue contundente respecto del destino de la banda. “Voy a seguir luchando, trabajando y entregándome hasta el último día por Los Palmeras, porque sé que fue el sueño de toda la vida de mi papá, aquello por lo que se desvivió, por lo que dejó todo y a lo que le entregó su alma”, aseguró.

La continuidad musical también empieza a mostrar señales concretas: desde las cuentas oficiales del conjunto promocionaron “Apúntame”, una nueva canción que grabaron junto a Eugenia Quevedo y Niko Falero, cuyo lanzamiento fue anunciado para este jueves. Así, mientras la agrupación busca sostener su actividad, las palabras de Marcos Camino Jr. dejaron una pregunta instalada: ¿qué otras situaciones todavía no salieron a la luz sobre la historia reciente de Los Palmeras?