Pampita habló de la crisis con Martín Pepa y fue contundente: “Espero que no…”

Pampita recibió una pregunta sobre Martín Pepa en LAM y marcó hasta dónde estaba dispuesta a hablar. Ante las versiones de una separación, la modelo contó cómo se sentía y explicó por qué prefería reservarse los detalles de la relación.

La consulta surgió después de que Yanina Latorre hablara de una ruptura en Sálvese Quien Pueda. Según la conductora, Martín Pepa habría decidido ponerle fin al vínculo y la separación llevaría unos quince días. También había dicho que la modelo estaría triste y todavía tendría esperanzas de recomponer la relación.

En la cronología que presentó Latorre, el empresario había regresado a la Argentina cerca de un mes antes de que ella diera la noticia, tras completar su temporada de polo en el exterior. Esos plazos ubicarían el distanciamiento cuando él ya estaba de vuelta en el país. La conductora señaló que la distancia y las dificultades para coordinar sus agendas habrían vuelto a pesar en la pareja.

En LAM, Pampita se mostró movilizada cuando le preguntaron cómo se sentía. La modelo respondió: “El corazón está bien, muy bien. No quiero entrar en el tema porque no quiero que mi vida privada esté en televisión. Estoy bien, gracias por preguntar”. En ese intercambio, no confirmó ni desmintió la separación.

Al explicar su postura, la modelo puso el foco en la intimidad de Martín Pepa. Habló de su propia exposición pública y explicó por qué, a su entender, eso no tiene que extenderse a la otra persona: “Quiero cuidar ciertas cosas y ámbitos, yo estoy expuesta pero a veces la otra persona no tiene por qué estarlo. Prefiero no contar cosas privadas”.

La posibilidad de dar alguna explicación más adelante quedó abierta. Pampita aclaró que será ella quien decida si corresponde hablar de lo que pasa con el empresario y en qué momento hacerlo: “Si en algún momento lo tengo que decir lo voy a decir, pero no es ahora”.

El pedido final fue en plural: “Espero que no se metan y nos dejen tranquilos”. La modelo se reservó para más adelante cualquier definición sobre la relación y pidió que, mientras tanto, el espacio que reclama para ella alcance también al empresario.