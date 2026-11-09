La llegada del Papa León XIV a la Argentina despertó una enorme expectativa y convocó a miles de personas que buscaron acercarse al máximo referente de la Iglesia católica. Entre quienes no quisieron perderse este acontecimiento estuvo Carolina “Pampita” Ardohain, quien desde muy temprano se hizo presente para vivir la jornada de una manera especial.

La conductora tenía previsto asistir a la misa que el Sumo Pontífice encabezaría este lunes a las 11:30 en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires. Con la intención de conseguir una ubicación privilegiada, decidió llegar varias horas antes del comienzo de la ceremonia y compartir parte de la experiencia con sus seguidores.

A través de sus historias de Instagram, Pampita mostró que ya se encontraba en el lugar alrededor de las 7:30 de la mañana. Acompañada por una amiga, se instaló en uno de los sectores destinados al público y aguardó con entusiasmo el desarrollo de una jornada que movilizó a fieles y curiosos de distintos puntos del país.

Pampita y su emoción por la visita del Papa León XIV

Sin embargo, la experiencia de la modelo había comenzado incluso antes de esa mañana. Según trascendió, Pampita fue una de las primeras personas en tener la oportunidad de ver de cerca al Papa León XIV, durante su llegada a la Argentina el domingo por la tarde. Un encuentro que le permitió vivir anticipadamente la emoción que se respiraba en las calles.

Fue precisamente en ese contexto que la conductora publicó una frase que llamó la atención de sus seguidores. “Siempre señales”, escribió en una de sus historias de Instagram, acompañando el mensaje con imágenes junto a sus amigas. La expresión, breve pero cargada de significado, reflejó el sentimiento que atravesaba mientras participaba de este acontecimiento religioso.

Además, la modelo aprovechó su presencia en el lugar para registrar distintos momentos relacionados con la llegada del Santo Padre. Con su propio celular, tomó fotografías que luego compartió en sus redes sociales, permitiendo que quienes la siguen pudieran acompañarla virtualmente en una experiencia que para ella tuvo un valor especial.

Pampita y su emoción por la visita del Papa León XIV

La presencia de Carolina Pampita Ardohain se sumó a la de numerosas figuras y personalidades que se acercaron para participar de las actividades organizadas por la visita papal. La convocatoria generó un importante movimiento en distintos sectores de Buenos Aires, con miles de personas pendientes de cada aparición del religioso.

Mientras continuaba la expectativa por la misa en el Monumento de los Españoles, Pampita permanecía junto a sus acompañantes, lista para seguir de cerca la ceremonia. Su mensaje, “Siempre señales”, terminó convirtiéndose en una de las postales más personales de su encuentro con el Papa León XIV, una jornada que decidió compartir con sus seguidores desde el primer momento.

Pampita y su emoción por la visita del Papa León XIV