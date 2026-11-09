La visita del papa León XIV a la Argentina se convirtió en uno de los acontecimientos más importantes de estos días y no solamente movilizó a miles de fieles. También despertó el interés de numerosas personalidades del espectáculo, que aprovecharon la oportunidad para acercarse al máximo referente de la Iglesia católica y participar de las actividades previstas durante su estadía en el país.

Entre las figuras que no quisieron perderse el acontecimiento estuvo Pampita. La modelo se acercó al Aeroparque Jorge Newbery acompañada por sus amigas para recibir al Pontífice y consiguió verlo de cerca. La experiencia quedó registrada en sus redes sociales, donde compartieron una imagen con una frase que reflejó la emoción del momento: "Señales. Viendo llegar al Papa". Además, también estuvo presente en la misa celebrada en el Monumento a los Españoles.

Otra de las famosas que dijo presente fue Yanina Latorre, quien asistió junto a Analía Franchín a la ceremonia religiosa en Palermo. Ambas contaron con invitaciones para ubicarse en un sector privilegiado y pudieron mostrar parte de la previa. "A las 11:30 empieza la misa. Bueno, tenemos dos horas y media para tomar café. No hubo tráfico, perfecta la entrada, allá está el monumento... Ya estamos adentro", relató la conductora.

Los famosos con el Papa León XIV

La emoción también se hizo notar en Vicky Xipolitakis, que tuvo la posibilidad de ver pasar el vehículo que trasladaba al Papa durante un móvil televisivo desde Plaza San Martín. Sin ocultar su entusiasmo, le gritó: "¡Papá León, te queremos un montón!". Más tarde, publicó una fotografía y dejó otro mensaje dedicado al religioso: "Que gran bendición 💛Papa León XIV". No fue su primer encuentro con un líder de la Iglesia: en 2015 también había tenido la oportunidad de conocer al papa Francisco.

Por su parte, Flor de la V asistió a la misa acompañada por su marido, Pablo Goycochea. La conductora eligió compartir una postal familiar y acompañarla con palabras que reflejaron lo significativo que resultó el encuentro. "Un día inolvidable junto a mi familia", escribió. Luego profundizó su emoción: "La emoción de participar de la misa del papa León XIV y compartir un momento tan especial con las personas que más amo. Un recuerdo que nos acompañará para siempre".

La convocatoria también reunió a Valeria Mazza y su marido, Alejandro Gravier, quienes ocuparon un lugar entre los invitados especiales. Otra de las personalidades que se sumó a la jornada fue Georgina Barbarossa, que mostró desde el lugar la multitud que esperaba al Sumo Pontífice. "Estamos esperando el papamóvil, ¿podés creer? Mirá la cantidad de gente que hay, es tempranísimo. Bueno, chicos, la alegría que tengo, no les puedo explicar. Ahí lo vamos a poder ver al Papa. Estamos súper bien ubicados", expresó en una de sus publicaciones.

Los famosos con el Papa León XIV

Los famosos con el Papa León XIV

También llamó la atención la presencia de Felipe Fort, que compartió una imagen mientras se dirigía al Monumento a los Españoles. En paralelo, otro momento especialmente emotivo de la visita tuvo como protagonista a Abel Pintos: el cantante interpretó "La Llave" frente a León XIV, acompañado por el coro del Cottolengo Don Orione. La presentación conmovió a los presentes y hasta permitió ver a algunas personas emocionadas hasta las lágrimas.

Así, entre encuentros, fotografías, canciones y mensajes, distintas figuras del espectáculo dejaron testimonio de una jornada que difícilmente olvidarán. La presencia de artistas, conductores y personalidades reconocidas le dio todavía más repercusión a una celebración que reunió a miles de personas y tuvo a León XIV como gran protagonista.

Los famosos con el Papa León XIV