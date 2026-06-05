La canción Ropa sucia pertenece al álbum "¡Bang! ¡Bang!... Estás liquidado", el cuarto disco de estudio de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, publicado en el año 1989. Ese tema fue el que eligió la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para despedir al músico y cantante Carlos Alberto "Indio" Solari, quién falleció este viernes 5 de junio a los 77 años.

Cómo despidió Cristina Kirchner al Indio Solari

A raíz del impacto que generó la muerte del Indio Solari en las redes sociales, hubo numerosos posteos para despedir al ídolo del rock nacional. Una de las personalidades de la política que le dedicó un saludo fue la exmandataria Cristina Kirchner.

Fiel a su estilo, desde el departamento de la calle San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria tras el fallo de la causa Vialidad, Cristina Kirchner eligió la red social X para despedir al artista, que siempre estuvo cercano a su gestión. Y para hacerlo recurrió a una frase de la canción Ropa sucia.

“Vivir solo cuesta vida”, escribió Cristina Kirchner en su posteo. Para ilustrar la cita de la letra, la expresidenta eligió una imagen del cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota sobre el escenario, con el micrófono en mano y una camisa anaranjada.

El posteo de Cristina Kirchner para despedir a Indio Solari - Fuente: Captura X

La frase elegida por la exmandataria remite a uno de los versos más recordados del repertorio del Indio Solari. Ese fragmento es considerado por muchos fanáticos del rock como una síntesis de la profundidad poética que caracterizó gran parte de las composiciones del fallecido Solari.

La letra completa de Ropa sucia, la canción elegida por Cristina Kirchner para despedir al Indio Solari

¿Dónde usás los dientes, mi amor?

Clavados en el cuello, por hoy

Mientras bailamos

Tangos fatales

El tango que ocultamos mejor

Del que preferimos no hablar

Es el que nos tiene

Anarcotizados

Vivir solo cuesta vida

Ahora, ya mismo

Puedo ajustar un guion

De ropa sucia

¡Ropa sucia, fuera!

¡Ahora mismo!

¡Ropa sucia, fuera!

Andás dando guerra y temblás

Gastándote en relámpagos

Tu estómago gruñe

Como enjaulado

¡Ahora mismo!

¡Ropa sucia, fuera!

¡Ahora mismo!

¡Ropa sucia, fuera!

Tu gracia mete miedo, mi amor

Dejo de beber tu licor

Que huele a tormenta de viejo estilo

¿Dónde usás los dientes, mi amor?

Clavados en el cuello, por hoy

Mientras bailamos

Tangos fatales

Vivir solo cuesta vida

Ahora, ya mismo

Puedo ajustar un guion

De ropa sucia

¡Ropa sucia, fuera!

¡Ahora mismo!

¡Ropa sucia, fuera!

¡Ropa sucia, fuera!

¡Ahora mismo!

¡Ropa sucia, fuera!