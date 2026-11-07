Más de una década después de su estreno, una reconocida película argentina volvió a incorporarse al catálogo de Netflix y despertó el interés de los fanáticos del cine nacional. Se trata de Elefante Blanco, el largometraje protagonizado por Ricardo Darín que combina una historia de ficción con una problemática profundamente vinculada con la realidad social de nuestro país.

Estrenada en 2012, la producción cuenta con la dirección de Pablo Trapero y reúne a un elenco encabezado por Darín, Jérémie Renier y Martina Gusmán. A través de sus personajes, la película se introduce en una comunidad vulnerable de Buenos Aires, donde sus habitantes conviven diariamente con la violencia, las dificultades económicas y la falta de respuestas de las instituciones.

La trama tiene como protagonista a Julián, un sacerdote interpretado por Ricardo Darín, que dedica su vida a acompañar a los vecinos de un barrio popular. Su objetivo es impulsar iniciativas comunitarias y mejorar las condiciones de vida de quienes atraviesan situaciones complejas. Sin embargo, su tarea se vuelve cada vez más difícil frente a los conflictos que aparecen en el territorio.

Un viejo éxito volvió al ruedo

En ese camino también participa Nicolás, un sacerdote belga al que le da vida Jérémie Renier. Su llegada al barrio lo enfrenta con una realidad completamente diferente a la que conocía. A ambos se suma Luciana, el personaje de Martina Gusmán, una trabajadora social que aporta otra mirada sobre las necesidades de la comunidad y los obstáculos que enfrentan quienes intentan ayudarla.

Uno de los aspectos más impactantes de Elefante Blanco es que su historia toma como referencia un lugar que existió realmente en la Ciudad de Buenos Aires. El edificio que le da nombre a la película está ubicado en Villa Lugano y durante décadas representó uno de los proyectos inconclusos más emblemáticos de la Argentina.

La construcción había sido proyectada para convertirse en uno de los hospitales más grandes de Latinoamérica, destinado especialmente al tratamiento de la tuberculosis. Sin embargo, las obras quedaron paralizadas en 1955 y el gigantesco edificio nunca llegó a cumplir aquella función sanitaria. Con el paso de los años, sus instalaciones terminaron convertidas en un asentamiento precario para numerosas familias.

Un viejo éxito volvió al ruedo

Aquella estructura de hormigón se transformó en una imagen contundente del abandono estatal y fue el punto de partida que Pablo Trapero tomó para construir el universo de su película. Aunque los protagonistas y los acontecimientos centrales pertenecen a la ficción, el contexto social y el edificio tienen una conexión directa con hechos de la historia porteña.

Finalmente, en 2018, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llevó adelante la demolición del histórico Elefante Blanco. En el terreno se desarrolló posteriormente el Parque Elefante Blanco, un espacio público que modificó el paisaje de la zona. Ahora, con su regreso a Netflix, la película de Ricardo Darín vuelve a poner en pantalla una historia que trasciende el entretenimiento y conserva una fuerte vigencia social.